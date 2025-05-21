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彌補6年前《楚喬傳》遺憾！趙麗穎即興「跳水抓髮救人」林更新崩潰

記者黃庠棻／台北報導

以《步步驚心》「十四阿哥」一角爆紅的林更新，與趙麗穎二搭演出的《與鳳行》在中天娛樂台熱播，該劇被許多《楚喬傳》的劇迷認為是圓當年沒有拍攝續集的夢，而身為《與鳳行》監製的趙麗穎也表示這部劇也是古裝劇，剛好有這樣的機會圓當初《楚喬傳》的遺憾。

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

林更新更分享當初收到《與鳳行》的演出邀約時一口答應「我沒看過劇本就同意了，沒想到有這麼一天，再有一個機會合作，我先知道她出演，然後做監製，看劇本發現這個劇本的故事還有台詞，比我想像的要輕鬆、歡快」。

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而林更新也提到時隔6年和趙麗穎再合作，除了搭起戲來更有默契之外，他還誇讚趙麗穎這麼多年來都沒有變化，大讚對方「一直都很美，還多了一份監製的責任感在身上，還得管我」，笑稱趙麗穎根本是從戲內管到戲外。

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

當年林更新在《楚喬傳》飾演的「宇文玥」，最後沉入水中的結局，讓許多觀眾覺得遺憾，多年來許多劇粉更紛紛喊著「什麼時候能等到宇文玥被撈上來」，而此次《與鳳行》就刻意安排對應的場景，劇中他因為意外跌入水中，趙麗穎跳進水裡將他救起，拍攝鏡頭更是盡可能與當年《楚喬傳》相似。

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

對此，林更新對於這樣巧妙的安排相當滿意「我覺得挺好玩的，原劇本裡是沒有的」，剛好場景有條小河，所以就安插這個橋段進去，而為了符合劇中輕鬆有趣的氛圍，安排讓趙麗穎所飾演的霸氣女王爺「沈璃」，扯著林更新飾演的文弱書生「行雲」的頭髮，把他從水中扯出來，增添笑點。

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

另外，林更新也藉由《與鳳行》扳回顏面，因為當年拍攝《楚喬傳》時，有一場他公主抱趙麗穎的花絮，竟被發現抱不動僅40幾公斤的趙麗穎，甚至還對女方崩潰大喊「少吃點飯」，狼狽模樣遭到網友嘲笑。

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

於是，林更新在《與鳳行》男友力爆棚，面不改色地輕鬆抱起趙麗穎，有一場戲更是將對方抱起來超過兩分鐘，讓許多網友表示「林更新找回面子了」，但也有網友幫他緩頰「當年那場戲要拍很多鏡頭，所以才沒力」。林更新為了《與鳳行》的拍攝，做了許多體能訓練以及飲食控制，來維持身材，對於拍攝前身材引發爭議，他坦承當時較為圓潤「那會兒有點胖，瘦了至少十斤（五公斤），我胖得有點突然」。

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

▲《與鳳行》由趙麗穎、林更新主演。（圖／中天娛樂台提供）

事實上，林更新私下對美食相當狂熱，也熱愛做菜，更拍攝一支「到粉絲家做菜」的影片，讓影迷能吃到想念已久的家鄉菜，他還時常在社群平台分享做菜的過程，就連趙麗穎都說林更新私下經常宣傳自己很愛做菜，但不忘吐槽「我就是沒吃過」。

劇中，林更新也展現「賢夫良父」的一面，不僅幫趙麗穎做菜、縫衣服，當女方受重傷時，只因她一句「我想吃魚」，他便親自下海捕魚，對趙麗穎滿是寵愛。這部讓林更新和趙麗穎再續前緣的《與鳳行》週一至週五晚間8點在中天娛樂台播出。

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與鳳行, 趙麗穎, 林更新

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