NONO一審判2年半「二審恐翻盤」！律師悲觀揭1原因：全無罪機率不低

記者黃皓瑋／綜合報導

藝人NONO（陳宣裕）遭6名女子指控性侵、猥褻，被檢方依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等多項罪名起訴，今（13日）案件在士林法院宣判，他以1項強制性交未遂罪被判處2年6個月徒刑，其餘罪嫌則獲判無罪，全案可上訴。不過律師蘇文俊稍早分析NONO的案件，坦言若到了二審有可能全部獲判無罪。

▲NONO一審遭判2年6個月徒刑。（圖／記者黃宥寧攝）

NONO的判決出爐後，蘇文俊在臉書粉專發文，直言「我想大家一定覺得很輕」，但他也坦言案件的走向可能會更加悲觀：「這個案子二審全部無罪機率並不小。」他表示在所有案件中，對NONO罪嫌的證明，看起來都僅有被害者的證述，至於唯一判決有罪的1起，「從新聞看起來應該是能夠證明有去過他家，所以判有罪（猜的）」。

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▲NONO先前被依強制性交、強制性交未遂、強制猥褻等罪名起訴。（圖／記者黃宥寧攝）

不過，蘇文俊也指出「去過不等於有發生」，認為到了二審，NONO一方應該會針對該證詞進行猛攻，他也坦言：「我相信其他無罪的，一定也是根本無法證明時間、地點、2人有碰過面，高等法院會不會維持這判決真的還很難說。」

蘇文俊律師臉書全文

onon這個胎哥米亞被判兩年六個月，我想大家一定覺得很輕。

但我必須說更讓人悲觀，這個案子二審全部無罪機率並不小，因為看起來都只有被害人證述，唯一一個有罪的從新聞看起來應該是能夠證明有去過他家，所以判有罪(猜的)。

但二審應該會猛攻這個證人證詞，去過不等於有發生，我相信其他無罪的一定也是根本無法證明時間地點兩人有碰過面，高等法院會不會維持這判決真的還很難說。