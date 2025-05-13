「人氣華語BL劇男神」票選開跑！快幫TOP1男神登上FansWorld粉絲窩

記者劉宜庭／綜合報導

他們在劇中撩動你的心，現在，換你來為他們應援！台灣最大粉絲應援平台FansWorld粉絲窩推出「人氣華語BL劇男神票選」活動，快來選出你心中最愛的BL劇男神！

在「人氣華語BL劇男神票選」中獲得最高票數的藝人，將會登上「FansWorld粉絲窩」Facebook粉絲專頁橫幅(Banner)一周；不僅如此，只要參與投票，就有機會抽到星巴克等咖啡好禮哦！

【活動時間】

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即日起至2025/06/09 23:59

【抽獎贈品】

1.星巴克白雪摩卡咖啡4入/盒 （共抽20人）

2.萊爾富中杯美式咖啡兌換券10杯（共抽 20 人）



【參與方式】

加入ETtoday會員，登入FansWorld粉絲窩，使用愛心投票，即可參與抽獎，每天都可以參與投票，投票數越多、中獎機率越高！

【注意事項】主辦單位保有最終修改、變更及解釋活動內容之權利，如有任何爭議，主辦單位擁有最終決定權，一起為你喜愛的藝人應援，讓全台灣看見你的愛豆！

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