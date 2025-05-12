零食櫃塞爆關不起來！八點檔男星寵女成癡 　她控訴：把我當小鳥餵

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》即將迎來一位甜度爆表的新成員，可愛又充滿活力的宮美樂將飾演洪毛的寶貝女兒「歐陽芊」。這位新女兒還沒正式亮相，就已經被爸爸洪毛用滿滿的愛和零食給徹底攻陷了。

▲宮美樂加入《好運來》，將飾演洪毛的女兒。（圖／民視提供）

宮美樂控訴，為了演好這位寵女狂魔，洪毛簡直把她當成真人版「食人魚」在餵養，笑說「他說他為了要演我的爸爸，竟然準備了一整櫃的零食要給我，說是給他的女兒歐陽芊！那畫面簡直誇張到櫃子的門都快要關不起來！」

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▲宮美樂加入《好運來》，將飾演洪毛的女兒。（圖／民視提供）

洪毛精心準備的零食櫃陣仗相當驚人，連路過洪毛化妝間的人都嚇傻眼，從國民零嘴花生、瓜子，到少女最愛的洋芋片、蝴蝶餅，種類豐富到可以直接開一間小型零食鋪。

▲宮美樂加入《好運來》，將飾演洪毛的女兒。（圖／民視提供）

更爆笑的是，洪毛的投餵行動完全是無時無刻，宮美樂透露「他每天只要看到我，就像看到飢餓的小鳥一樣，不停地塞食物給我！隔沒多久就放一塊餅乾在我面前，再過一會兒又遞上其他點心，甚至還買整包餅乾叫我帶回家慢慢享用！他真的就像個擔心女兒餓壞的老爸！」

▲宮美樂加入《好運來》，將飾演洪毛的女兒。（圖／民視提供）

除了收穫滿滿的「父愛零食」，宮美樂與首次合作的蘇晏霈也擦出了意想不到的火花，表示「雖然是第一次合作，但我和晏霈姐就像認識很久一樣，玩得超開心的！對戲的時候，我們常常丟梗、互相給意見，希望能讓劇情更有趣！」

▲宮美樂加入《好運來》，將飾演洪毛的女兒。（圖／民視提供）



此外，宮美樂更對蘇晏霈的專業更是讚譽有加，大讚「她的台詞超厲害！很多艱澀的中醫術語和行銷企劃專有名詞，她都能流暢又清晰地說出來，真的太佩服了！」

▲宮美樂加入《好運來》，將飾演洪毛的女兒。（圖／民視提供）