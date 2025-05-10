小S為了大S又發聲　「會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節」

記者葉文正／台北報導

女星大S（徐熙媛）2月初在日本病逝，即將迎來離世滿百日，今年也是S媽第一次度過沒有她的母親節，9日不少圈內好友都紛紛發文追憶，包含賈永婕、吳佩慈、羅志祥、青峰、王柏傑、派翠克、黑人陳建州、楊丞琳、蔡康永等等，小S今天則感謝各界：「謝謝大家寫出熙媛跟你們的故事，還給徐媽媽好多祝福！真的非常感謝。」

▲大S離世將滿百日，小S發文吐思念。（圖／翻攝自大S、小S IG）

小S今天透過經紀人表示：「謝謝大家寫出熙媛跟你們的故事，還給徐媽媽好多祝福！真的非常感謝，我會讓媽媽過一個充滿能量和溫暖的母親節。」事實上，S媽在大S離世後身體狀況不太好，一直處在悲傷情緒中，小S也因此搬過去陪媽媽住，就希望媽媽能早日走出傷痛。

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▲小S,徐熙娣,Elly,大S當年慶生歡聚畫面。（圖／翻攝自Instagram／elephantdee）

9日突然有許多藝人不約而同在社群緬懷大S，小S在發文思念姊姊後，9日晚間在Instagram限時動態分享了自己的貼文，提到對大S想念，並表示：「不管你是藝人朋友，還是民眾朋友，我都誠心的邀請你們留下對熙媛的思念、感受或祝福。」她私心希望大家能不要忘記大S，也期盼藉由這股力量，讓媽媽的悲傷逐漸減輕、平靜逐漸回來。

▲大S即將滿百日。（圖／翻攝自IG）