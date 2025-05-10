范瑋琪又被罵！　曝大S「拔掉呼吸器前最後對話」名字卻全寫錯

記者蔡琛儀／綜合報導

大S病逝將滿百日，加上母親節將至，深陷悲傷的徐媽媽更傳出因悲傷過度病倒送醫，小S號召群星替S媽打氣，好友范瑋琪（范范深夜也在社群發文，更難忘和大S生前拔掉呼吸器前的最後通話。不過她全篇都把大S乳名寫成「姍姍」，與過去小S使用的「珊珊」不同，因此又被罵，事後也緊急更正。

▲ 范瑋琪、大S。（圖／翻攝范瑋琪IG）

范范和大S、小S、吳佩慈、阿雅、范曉萱以及Makiyo曾組「華岡七仙女」，她難忘當時大S帶頭，讓大家可以依靠在她的背後，「是一個很美麗很認真生活認真工作的大明星，也把家人、朋友們照顧得無微不至」。

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范范提到過去備孕3年都沒成功，大S懷孕後，立刻送給她好孕棉，讓她感動不已。但話鋒一轉，她提到大S最後拔掉呼吸器前，雙方曾通過電話，「我們大家為妳禱告，希望妳能安息主懷，我深深知道，妳心裡的宇宙就是我的上帝，就是我們的天堂」。對於大S離世，她感性說：「妳已經去了更好的地方，相信未來我們會在天家相聚！今年是個特別的母親節，徐媽媽要堅強、要勇敢，我們都在！姍（應為珊）~我們會永遠永遠的想妳。」

不過，過去小S在社群分享大S乳名時，都是以「珊珊」為主，范范卻寫「姍姍」，被網友抓到留言開嗆：「傻眼，連珊都會打錯」、「25年好朋友連名字都寫錯。」後來范范也悄悄將原本發文內容寫的「姍姍」，全改回「珊珊」。