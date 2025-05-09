劉雨柔懷孕「倒數3個月卸貨」　被狂問怎麼生：讓寶寶自己選擇！

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，大年初一公開懷孕喜訊，日前更透露寶寶的性別是女生。平時會在社群記錄孕期日常的她，今（9）日在Threads發文透露最常被問到生產的方式，為此她幽默表示，目前距離預產期還有3個月，實在難以預測最終會採取哪種生產方式，「到臨盆前，讓寶寶自己做出選擇吧！」

▲劉雨柔會在社群分享孕期生活。（圖／翻攝自Facebook／劉雨柔）



劉雨柔認為，生產方式並非由媽媽單方面決定，而是要等到一切條件成熟，包含寶寶的大小、媽媽的身體狀況都評估完畢後，由醫師判斷才做出最合適的選擇。她強調，無論是剖腹產或自然產，每位媽媽都會經歷疼痛與辛苦，沒有哪種方式比較輕鬆。

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▲劉雨柔被問生小孩的選擇。（圖／翻攝自Threads／lyvonne0526）

劉雨柔也提到，這段期間聽了許多親友的經驗分享，她表示如果硬要給個答案，她覺得對寶寶最好是第一優先條件，並且尊重她的身體健康條件，「到臨盆前，讓寶寶自己做出選擇吧！」貼文曝光後，吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言給她意見，「寶寶跟媽媽平安最重要」、「每個人遇到的狀況都不一樣，生小孩真的沒有一定」、「沒錯，讓寶寶選擇～平安健康就好。」