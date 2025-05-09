鍾欣凌首演「最重小三」火辣滾床　不倫戀逼問上司：什麼時候離婚？

記者蕭采薇／台北報導

生活療癒輕喜劇《拜六禮拜》，敘述周瑞秋（鍾欣凌飾演）、楊世美（丁寧飾演）、蕭如如（孫淑媚飾演），三人從學生時期便是感情最要好的閨蜜。飾演瑞秋的鍾欣凌，卻有著一個無法說出口的秘密—與主管的不倫戀。

▲《拜六禮拜》鍾欣凌首演「最重小三」，和主管林俊逸滾床。（圖／華視提供）

在今日最新曝光的花絮中，飾演瑞秋的鍾欣凌，假日是地方電台的主持人。劇中的廣播節目就叫《拜六禮拜》，各種話題葷素不拘，但她同時卻也是主管的小三。鍾欣凌對這個角色的體認「她就是一個很需要覺得自己是被呵護的人，戲裡除了與主管（林俊逸飾演）滾床，還會逼問對方「你什麼時候要離婚？」完全成了劇裡角色最討厭的樣子。

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三人即將步入應當穩定又順遂的中年，卻在此時各自碰上人生最大的課題，透過三位女主角的故事，帶領觀眾好好思考自己的生活，並找到讓自己感到最chill的休假方式。導演杜政哲表示「對於三位女主角來說，她們剛好在人生的某個階段，開始了一個新的起頭。」

▲孫淑媚在劇中飾演女演員蕭如如，是一位專演八點檔小三的「專業戶」。（圖／華視提供）

對每個人來說，一週中最難熬的一天不盡相同。星期一的無力、星期四的疲憊，甚至連週末，也無法真正讓人放鬆。當生活的壓力無所不在，連「放假」都變成一種奢望，究竟什麼時候才能放假呢？導演杜政哲希望大家不要用每天都在上班的心情去過日子，人生其實可以在某些時候，不管是在感情上或是有不如意的地方，都可以放自己一個假。

▲丁寧飾演的女力水電工世美，快要五十歲了卻仍舊母胎單身。（圖／華視提供）

而丁寧飾演的女力水電工世美，從小跟著爸爸哥哥在自家水電行工作的她，快要五十歲了卻仍舊母胎單身。為了飾演好水電師傅的角色，丁寧不只要讓言行舉止「MAN一點」，更要挑戰騎檔車。劇中對於感情還有所期待的她，被相親對象挖苦「都五十歲了，還在妄想談純情戀愛」，這讓世美不禁對著相親對象的背影大吼「老娘才四十七歲！」這個怒吼不只是更正年紀，更是吼出肩負年齡和家庭期望的壓力。

▲《拜六禮拜》鍾欣凌、丁寧、孫淑媚組熟齡閨蜜團。（圖／華視提供）



第三位登場的女主角孫淑媚，在劇中飾演女演員蕭如如，是一位專演八點檔小三的「專業戶」。但是私底下的她卻是個細心又會照顧人的優雅女子。在錯失演出電影、成為影后的機會後，蕭如如決定回到家鄉開一間名為「蕭吧」的小酒吧，透過唱歌喝酒來讓自己放個長假。孫淑媚受訪時談起這個角色讓她有很深的感觸，作為演員「到底是要麵包？還是藝術？」《拜六禮拜》6月8日起，每週日晚間8點於公視台語台、10點於華視主頻道播出。