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串流收視週榜／3古偶陸劇台灣霸榜！孫儷被封「救世主」時裝劇突圍

記者陳芊秀／綜合報導

邁入5月，台灣各家串流平台的新片、新劇讓收視排行出現一波大洗牌。其中港片《破地獄》霸榜Disney+收視冠軍，破億台片《角頭—大橋頭》奪Netflix冠軍，柯南劇場版神作掀起追片潮。緊接著3部大陸古裝偶像劇相繼開播，在大陸收視告急的《落花時節又逢君》，意外在台灣受歡迎。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行。

Disney+／神片《破·地獄》霸榜台港

《破·地獄》在過去一週於台灣和香港的Disney+平台表現相當亮眼，幾乎每天都位居排行榜冠軍。根據網站「Flixpatrol」統計，《破·地獄》在台灣上線14天，除了5月6日短暫下降至第二名外，其餘時間也都位列冠軍，在香港更是每天穩居冠軍，是近期平台收視最強。

▲《破·地獄》哭出4.8億台幣票房，登頂香港影史最賣座華語電影。（圖／華映提供）

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▲《破·地獄》香港台灣賣座，上線串流霸榜冠軍。（圖／華映提供）

▲▼串流收視週榜（04/28-05/04）。（圖／翻攝自韓網、微博）

▲《破·地獄》幾乎每日收視第一。（圖／翻攝自Flixpatrol）

friDay影音／新韓劇《24小時健身俱樂部》

▲▼friDay影音收視週榜（04/28-05/04）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（04/28-05/04）。（圖／friDay影音提供）

韓劇《24小時健身俱樂部》於4月30日剛開播，隨即登上平台第2名，劇集罕見以健身俱樂部為愛情故事的舞台，描述健身房店長曾是奧林匹亞先生大賽冠軍，在遇上來健身的女會員後，彼此在指導訓練過程中萌生感情。同時最新一週有3部日劇衝上熱門前10名，包括芳根京子與本田響矢的先婚後愛劇《宛如粼光夫婦日和》、阿部寬主演的《新聞主播》，以及橋本環奈主演的醫療推理劇《天久鷹央的推理病歷表》。

▲▼串流收視週榜（04/28-05/04）。（圖／翻攝自韓網）

▲《24小時健身俱樂部》以健身俱樂部為故事舞台。（圖／翻攝自韓網）

Hami Video／孫儷《蠻好的人生》陸劇救世主

▲▼Hami Video收視週榜（04/28-05/04）。（圖／Hami Video提供）

▲Hami Video收視週榜（04/28-05/04）。（圖／Hami Video提供）

大陸長劇今年面臨短劇崛起搶觀眾的衝擊，整個收視市場全面下滑，主演多部高收視夯劇的孫儷主演新劇《蠻好的人生》，描述王牌保險員經歷失婚、事業低谷重新爬起的過程，在大陸同時在電視頻道、串流平台播出，網路播放量市占率突破20%，助攻拉抬4月的收視率，被封為收視救世主。

▲▼串流收視週榜（04/28-05/04）。（圖／翻攝自韓網、微博）

▲孫儷時裝劇《蠻好的人生》大陸收視告捷。（圖／翻攝自Hami Video）

iQIYI／3大古偶台灣霸榜

▲▼iQIYI收視週榜（04/28-05/04）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（04/28-05/04）。（圖／iQIYI提供）

5月大陸紛紛推出仙俠劇收視對決。任嘉倫、宋祖兒主演的志怪劇《無憂渡》風光完結，退居第2名，劉詩詩、張雲龍主演的《淮水竹亭》接棒開播，隨即登上台灣熱門第一，作品改編自大陸人氣動漫《狐妖小紅娘》，描述王權弘業與東方淮竹的虐戀故事，也被視為成毅、李一桐《狐妖小紅娘王權篇》的上一輩故事。而全站收視第3高的《落花時節又逢君》，因為原演出女主角袁冰妍涉逃漏稅，作品換角改為胡意旋，靠AI換臉技術重拍，終於盼到播出。

▲▼《無憂渡》《淮水竹亭》。（圖／翻攝自臉書）

▲劉詩詩《淮水竹亭》開播。（圖／翻攝自臉書）

▲▼《無憂渡》《淮水竹亭》。（圖／翻攝自臉書）

▲《無憂渡》完結討論熱度高。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《新聞主播》持續霸榜

▲▼KKTV收視週榜（04/28-05/04）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（04/28-05/04）。（圖／KKTV提供）

阿部寬主演的《新聞主播》是春季檔日劇在台灣表現最優的作品。他在劇中飾演從公共電視台記者轉任民營台的主播，無懼權勢施壓，招招拆解不可見光的黑幕。播出以來收視率穩居二位數，儘管女主角永野芽郁陷入不倫風波，觀眾對劇集的關注度仍然非常高。

LINE TV／《度華年》霸榜3週

▲▼LINE TV收視週榜（04/28-05/04）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（04/28-05/04）。（圖／LINE TV提供）

描述重生與夫妻破鏡重圓的古裝陸劇《度華年》連續3週霸榜第一，趙今麥、張凌赫也火速二搭時裝劇《櫻桃琥珀》。同時虐戀仙俠劇《落花時節又逢君》登上平台第8名。

MyVideo／《落花時節又逢君》奪冠

▲▼MyVideo收視週榜（04/28-05/04）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（04/28-05/04）。（圖／MyVideo提供）

MyVideo數週都是電影霸榜，最新一週則由古偶陸劇《落花時節又逢君》奪下收視冠軍。該劇改編自蜀客的同名小說，描述天界神尊「錦繡」與紅茶花妖「紅凝」千年虐戀，原本男女主角是劉學義搭檔袁冰妍，由於女方涉稅務案被換角，劇組改找胡意旋接演，透過AI換臉技術，女演員與合作演員補拍特寫鏡頭，其他則是獨自在綠幕前演出，接著再後製合成，播出後大陸觀眾也對合成效果嘖嘖稱奇。雖然劇集播出後網播量不佳，但是觀眾認為相較於永久雪藏「播出即勝利」，且在台灣多個平台上架以來，成績不俗。

▲▼MyVideo收視週榜（04/28-05/04）。（圖／MyVideo提供）

▲仙俠陸劇《落花時節又逢君》收視稱冠。（圖／MyVideo提供）

Netflix／當角頭碰上柯南

台灣破億電影《角頭—大橋頭》在Netflix以15國字幕上架，全球190國家地區放送，除了台灣收視冠軍，在香港、越南、馬來西亞、奈及利亞、新加坡等地都衝上熱門前10名。而《柯南劇場版》多部相繼上線，其中2002年《貝克街的亡靈》是多數柯南迷公認的神作，5月2日上架後，在台灣週榜登上熱門第6名，另外以新加坡為舞台的《紺青之拳》也進熱門第8名。

▲▼串流收視週榜（04/28-05/04）。（圖／翻攝自韓網、微博）

▲《角頭—大橋頭》在Netflix台灣電影榜冠軍。（圖／翻攝自Netflix TOP10官網）

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Disney+, iQIYI, KKTV, friDay影音, LINE TV, 愛奇藝, MyVideo, Hami Video, Netflix

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