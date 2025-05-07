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正宮逼陪睡…又要求一起洗澡　陸劇男神被撲倒「禁慾火燒身」崩潰

記者黃庠棻／台北報導

由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演的仙俠劇《落花時節又逢君》，改編自蜀客同名小說，在歷經女主角更換風波後，終於正式定檔播出，且播出後收穫觀眾熱烈好評，劉學義與胡意旋的CP感強烈，劇情自第一集便毫無冷場。

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

紅凝（胡意旋飾）大膽示愛，直言想當錦（劉學義飾）的「天后」，不是拉著他一起睡覺就是要陪他洗澡，讓這位必須斷情絕愛、恪守仙妖界限的未來天帝繼承者瞬間亂了方寸。

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▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

劇中名場面接連出現，兩人被困於花鐘中時，紅凝主動撲上去聞錦繡，令他在壓抑與心動間徘徊；當紅凝變成紅茶花被錦繡藏進袖中，在他衣襬裡四處亂鑽，讓這位禁慾系神尊內心癢得發燙；看到紅凝心情不好，神尊還因此摘月亮逗紅凝開心，觀眾更是笑稱他為「史上最快投降的上神」、「根本就是戀愛腦神尊」。

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

此劇更是劉學義第一部古裝原音配音，為此花了20天反覆打磨，力求情緒層層遞進，他說這次配音經驗讓他未來拍戲時，會更替配音員著想，刻意留出更多發揮空間。

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

胡意旋則感性地表示「特別感謝劉學義對我說『妳想怎麼演就放開演，我都配合。』這句話讓我在表演上有了極大的安全感。」敖瑞鵬透露，昆侖的少年氣和26歲的自己個性相近，因此產生共鳴，喜歡他的恣意灑脫，最重要的是我們都是搞笑男，他在片場是公認的E人、開心果。

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

▲《落花時節又逢君》由劉學義、胡意旋、敖瑞鵬主演。（圖／龍華電視提供）

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落花時節又逢君, 劉學義, 胡意旋, 敖瑞鵬

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