ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許瑋甯傳好孕到！陳美鳳「替他們開心」：希望多生一點

記者許逸群／台北報導

許瑋甯日前傳出已懷孕，不過與老公邱澤都尚未公開發聲。陳美鳳今（6日）出席「2025雙北世界壯年運動會」活動，與許瑋甯、邱澤有私交的她，被問到此事笑說：「台灣人是這樣，三個月以後才能說，既然大家知道，我們就恭喜他們。」

▲▼號召全民為世壯運應援-陳美鳳。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳美鳳受訪恭喜許瑋甯與邱澤。（圖／記者周宸亘攝）

提到許瑋甯與邱澤迎來愛的結晶，陳美鳳開心表示：「我們替她開心，希望多生一點，他們一定超開心的。」她前陣子聚餐有遇到許瑋甯，她透露許瑋甯身材一直維持很好，看不出有異，但仍開心地說：「替她高興啊，期待小朋友的顏值，他們兩位的媽媽一定都很開心，很多人期待他們的小朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳美鳳剛從日本青森完成《美鳳有約》外景拍攝返台，腳傷初癒的她笑說：「這次終於可以輕鬆走跳出席記者會，真的好珍惜！」先前參加畢書盡演唱會還只能穿運動鞋，如今能走能跳，她直呼：「古人說『傷筋動骨一百天』真的有道理！」現在的飯局結束也會走路回家，除了幫助消化也把握運動的機會。

▲▼號召全民為世壯運應援-高國輝、周思齊、陳美鳳。（圖／記者周宸亘攝）

▲陳美鳳出席「世壯運」活動。（圖／記者周宸亘攝）

這回2025雙北世界壯年運動會（簡稱「世壯運」）即將於5月17日至30日熱力開賽，今日舉辦轉播記者會，陳美鳳以「加油團團長」身份現身力挺選手，與退役棒球國手周思齊、高國輝同台，號召全民一起為壯年選手加油，並獻上象徵祝福的吉祥物「壯寶」娃娃，場面熱血又暖心。

同門鳳凰藝能的藝人們也不落人後！段慧琳、陳又榕、張晏塵、田依甯、高欣欣等人全員參戰。段慧琳熱愛三鐵，信心滿滿喊話要奪好成績；張晏塵則一口氣報名三組排球賽事；高欣欣挑戰拉丁舞；《全明星運動會》女將田依甯挑戰升級版射箭，陳又榕則選擇舉重項目自我突破，展現藝人運動家的精神。

分享給朋友：

追蹤我們：

#邱軍 撞死運將還肇逃！媽致歉：請給他一個機會

推薦閱讀

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

李多慧媽媽超正「素顏無P長相曝光」！　母女合體熱舞被讚：基因太強

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

百想完整名單／《黑白大廚》奪大賞！頒獎人當場驚呆　《苦盡》成4冠王

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

汪小菲老婆「20歲大尺度辣照」被挖出！千金人設慘翻車　IG留7字洩現況

陳乃榮、賴琳恩長跑8年遭傳婚變回應了　驚爆「女兒已經1歲多」！

快訊／白種元宣布中斷演藝活動！　「鞠躬致歉」餐飲品牌深陷4爭議

與已婚球星開房遭撻伐！AV女神「消失4個月」曬火辣側乳喊：回來了

Makiyo自爆愛玩女女！多人運動「沒有固定床伴」　點名薔薔同歡

啦啦隊女神爆當小三突鎖IG！tag前男友正宮道歉　認：他來我家見面

IU三度叩關失敗！　網列3屆名單「全死亡之組」：得獎的都是神級演技

詹姆士遭求償至少2584萬　製作人王鈞重批他顛倒是非！ 再發六點聲明

台女星「零下6度穿比基尼遇暴雪」　失溫險喪命：鬼門關走一回

蔡阿嘎員工跳槽薔薔被抓包！「本人急自首」職位曝光　他發聲揭內幕

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

許瑋甯, 邱澤, 陳美鳳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 樂天特級副隊長「憂關注度下滑」　苦嘆：我要沒落了？
  2. 嵐宣布「2026年巡演後正式解散」！　曝下決心原因：討論了1年半
  3. YTR徐海莉懷孕半年胖16kg　曬自拍對比照：隨便吃就達到
  4. 表情都沒變！朱琦郁腹語術偷罵：主管穿得有夠醜　揭假面主播秘辛
  5. 無尊翻出學生舊照自稱「撞臉毛弟」　網狂虧：小心收律師函
  6. 孫生停工3個月「每晚惡夢驚醒」　陷低潮PO黑底文：找不回自己
  7. 「覺得被耗盡」曾想退休！宋芸樺美國遊學反轉念頭
  8. 李銘順自爆中年危機「老婆擔憂提醒」！　李銘忠拍片體力下滑狂吐
  9. 潘慧如「無痛存錢法」1年存6萬！　出門花錢有怪癖…3隻豬公用法曝光
  10. 蔡瑞雪首披排灣族服「勾身世回憶」　親吐思鄉情：從未踏上的地方

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366