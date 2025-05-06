許瑋甯傳好孕到！陳美鳳「替他們開心」：希望多生一點

記者許逸群／台北報導

許瑋甯日前傳出已懷孕，不過與老公邱澤都尚未公開發聲。陳美鳳今（6日）出席「2025雙北世界壯年運動會」活動，與許瑋甯、邱澤有私交的她，被問到此事笑說：「台灣人是這樣，三個月以後才能說，既然大家知道，我們就恭喜他們。」

▲陳美鳳受訪恭喜許瑋甯與邱澤。（圖／記者周宸亘攝）

提到許瑋甯與邱澤迎來愛的結晶，陳美鳳開心表示：「我們替她開心，希望多生一點，他們一定超開心的。」她前陣子聚餐有遇到許瑋甯，她透露許瑋甯身材一直維持很好，看不出有異，但仍開心地說：「替她高興啊，期待小朋友的顏值，他們兩位的媽媽一定都很開心，很多人期待他們的小朋友。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳美鳳剛從日本青森完成《美鳳有約》外景拍攝返台，腳傷初癒的她笑說：「這次終於可以輕鬆走跳出席記者會，真的好珍惜！」先前參加畢書盡演唱會還只能穿運動鞋，如今能走能跳，她直呼：「古人說『傷筋動骨一百天』真的有道理！」現在的飯局結束也會走路回家，除了幫助消化也把握運動的機會。

▲陳美鳳出席「世壯運」活動。（圖／記者周宸亘攝）

這回2025雙北世界壯年運動會（簡稱「世壯運」）即將於5月17日至30日熱力開賽，今日舉辦轉播記者會，陳美鳳以「加油團團長」身份現身力挺選手，與退役棒球國手周思齊、高國輝同台，號召全民一起為壯年選手加油，並獻上象徵祝福的吉祥物「壯寶」娃娃，場面熱血又暖心。

同門鳳凰藝能的藝人們也不落人後！段慧琳、陳又榕、張晏塵、田依甯、高欣欣等人全員參戰。段慧琳熱愛三鐵，信心滿滿喊話要奪好成績；張晏塵則一口氣報名三組排球賽事；高欣欣挑戰拉丁舞；《全明星運動會》女將田依甯挑戰升級版射箭，陳又榕則選擇舉重項目自我突破，展現藝人運動家的精神。