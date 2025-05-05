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男星從小敏感「前世是將軍」曝靈異體質　拍鬼片前先參加王爺遶境

記者黃庠棻／台北報導

北順宮神明主祀張李莫王爺千歲，長年以來護佑地方居民祈求平安、事業順遂、消災解厄，深受信眾敬仰。睽違近二十年，新任主委劉耀東首度舉辦遶境大典，吸引人潮進2000人參加，不僅地方盛事再現，不少政治人物、藝人參與盛會祈福。

▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆現身盛事，為即將出演民雄鬼屋影集祈求王爺保佑新戲拍攝順利。毛祁生透露，自己因前世是將軍，體質格外敏感，常常能感知到一般人難以察覺的靈異現象。近期即將開拍靈異題材影劇作品，他笑說「希望藉由王爺庇佑，保平安，也讓拍攝過程一切順利！」展現了對表演工作的敬重與對信仰的虔誠。

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▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

同時，人氣演員徐瑋澤與朴靖恆這對深受粉絲喜愛的CP組合也一同前來祈願。他們不僅希望彼此的演藝事業能持續順利發展、身體健康，也特別為家人祈求平安。徐瑋澤透露，母親近期因身體不適、精神狀況時常緊張，因此自己在繁忙的工作之餘，也努力抽出時間陪伴家人。他真摯地祈願「希望家人健康平安，才能讓我在工作上無後顧之憂地努力前行。」

▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

而朴靖恆在今年年初也面臨生離死別，從小照顧他的奶奶因病離世，讓他傷心難過、不捨很久，他更在奶奶頭七時，在家感受到對方有回到家看親人，因此想藉此機會參與這次活動，做公益繞境向王爺祈求奶奶可以隨神明好好安息。

▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

▲《獨佔接班人》演員毛祁生、徐瑋澤、朴靖恆參加北順宮遶境大典。（圖／海王天璽提供）

而民雄鬼屋影集跟台灣宗教傳統習俗有關，未來劇中有不少片段將會還原神明消除邪祟、驅鬼等神明辦事的過程。主委劉耀東說這場活動不僅是地方的大事，也讓更多人看見了大直北順宮歷史悠久、香火鼎盛的信仰力量。從藝人的虔誠祈願到信眾的熱情參與，每一份心意都在王爺的庇護下，凝聚成最深刻的祝福。

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毛祁生, 徐瑋澤, 朴靖恆

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