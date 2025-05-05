許瑋甯爆懷孕4個月！　「媒人」7天前意外脫口：我們送子鳥威力強大

記者蕭采薇／台北報導

許瑋甯和邱澤因合作電影《當男人戀愛時》相識，2021年認愛並同時宣布結婚。5日被爆出許瑋甯已懷孕4個月，不過兩人的「媒人」上週受訪時，就似乎不小心說溜嘴，笑說：「我們送子鳥的威力有點強大。」

▲許瑋甯和邱澤因合作電影《當男人戀愛時》，假戲真作並閃電公布婚訊。（圖／記者周宸亘攝）

《當男人戀愛時》監製程偉豪和金百倫，日前以台版主創身份，為電影《冥婚鬧泰大》（泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》）受訪時，聊到正在籌備年底將開拍的影集時，《當男人戀愛時》出了一對真情侶，《關於我和鬼變成家人的那件事》也捧出「國民CP」許光漢和林柏宏，「接下來還有沒有想湊合的對象？」

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▲許瑋甯和邱澤因合作《當男人戀愛時》相識。（圖／記者屠惠剛攝）

對此金百倫回答：「老實時覺得我們『送子鳥』的威力有點強大。」一旁的程偉豪馬上接話：「送子鳥嗎？送子鳥不是這樣用的吧？」金百倫則趕緊解釋：「我不是說他們兩個（邱澤、許瑋甯）啦！」當時以為是口誤，並未引起媒體注意，但這段對話如今看來，更耐人尋味。

對於許瑋甯被爆懷孕一事，《ETtoday星光雲》詢問許瑋甯經紀人，截稿前尚未得到回覆。

▲《當男人戀愛時》監製程偉豪和金百倫，日前以台版主創身份，為電影《冥婚鬧泰大》（泰版《鬼家人》）受訪。（圖／金盞花大影業提供）