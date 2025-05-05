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直擊！一家三口小鳥胃　林心如親子吃不下小碗聖代

4月25日21：18，林心如、霍建華帶著女兒看電影，散場後步出影院。

▲4月25日21：18，林心如、霍建華帶著女兒看電影，散場後步出影院。

圖文／鏡週刊

林心如和霍建華這對銀色夫妻結婚9年，雖然早期屢屢被唱衰，但隨著女兒「乖乖」已經8歲，本刊倒也一路記錄著他們一家三口享受幸福天倫的畫面。日前又再直擊夫妻倆和女兒在店裡，3人同吃一杯草莓聖代，畫面溫馨如同親子廣告。

4月25日晚上9點多，林心如、霍建華帶著女兒乖乖到台北欣欣秀泰看電影，散場後就沿著中山北路散步回家，只見夫妻倆一人一邊牽著乖乖的手走著，乖乖則看起來相當雀躍，邊走邊跳非常活潑。林心如雖然打扮樸實，但手上拿著LV與村上隆聯名的Capucines BB手袋，要價新台幣24萬9千元，低調透露出她的不凡身價。

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肉麻寵女術　被躲過

走著走著，這組明星家庭就逛進一間食品門市，在店裡買了牛奶、麵包等產品，又買了一杯草莓聖代，就坐在窗邊的座位享用。在乖乖吃聖代的同時，夫妻倆還忙著幫女兒整理頭髮，而這和樂的畫面，就由在店外的保母拍照記錄下來，乖乖也非常活潑，還對著鏡頭做鬼臉。

接下來這一家人更是使出他們的幸福連環技，乖乖先是餵了林心如一口冰，但可能牙齒太敏感，林心如吃了之後立刻皺眉捂著嘴巴說不出話來；霍建華則作勢要親女兒的小臉，卻被乖乖技巧性躲過，顯然霍建華不是第一次使出這肉麻的寵女招數。

4月25日21：31，一家三口在食品門市買了草莓聖代後，坐在窗邊的座位分享。

▲4月25日21：31，一家三口在食品門市買了草莓聖代後，坐在窗邊的座位分享。

雖然一杯聖代由3個人吃，但還是吃不完，最後則由霍建華接過來大口大口地吃，但林心如與女兒都走出門市快到家了，霍建華還是沒吃完，真是食量很小的一家人。

4月25日21：33，林心如滿足了女兒的甜品胃後，一家人準備打道回府。

▲4月25日21：33，林心如滿足了女兒的甜品胃後，一家人準備打道回府。

大明星夫妻　輪流傻

夫妻都是紅遍華語世界的大明星，林心如曾透露，兩人的生活沒有偶像劇那麼浪漫，如今看來和女兒的相處，倒像是一部溫馨家庭劇。目前林心如正在製作大尺度新劇《有愛我們床上談》，探討約砲題材；霍建華則為了和謝盈萱合作的台劇《忘了我是誰》，可能留在台灣宣傳，之後才投入下一部戲的拍攝。

霍建華（右）為了力挺愛妻，特地在林心如（左）製作主演的《華燈初上》中客串。（翻攝自《華燈初上》臉書）

▲霍建華（右）為了力挺愛妻，特地在林心如（左）製作主演的《華燈初上》中客串。（圖／翻攝自《華燈初上》臉書）

林心如製作的新戲《有愛我們床上談》探討約砲題材，由張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演。（TVBS提供）

▲林心如製作的新戲《有愛我們床上談》探討約砲題材，由張軒睿（左起）、莫允雯、程予希、李程彬主演。（圖／TVBS提供）

雖然都非常忙碌，但夫妻倆有共識，假日盡量排開工作陪伴乖乖，或是夫妻有任何一位因工作不在台灣時，就由另一位照顧女兒，兩人樂當女兒傻瓜。過年時，林心如還帶著乖乖搭公車到西門町，就為了買公仔，排隊半小時卻撲空，讓這位大明星的為母生活，顯得平凡而溫暖。

雖然屢屢被唱衰，但林心如、霍建華私下相處常被曝光琴瑟和鳴的一面。（翻攝自林心如臉書）

▲雖然屢屢被唱衰，但林心如、霍建華私下相處常被曝光琴瑟和鳴的一面。（圖／翻攝自林心如臉書）


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