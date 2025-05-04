avantgardey的她「卸掉紅唇」變另一個人！　22萬人驚呆：衝擊超美

記者吳睿慈／綜合報導

日本超人氣舞蹈天團avantgardey以面無表情、整齊舞蹈紅遍全球，她們曾數度來台灣表演，成員都穿著藍色長版學生服、頂著一頭齊劉海假髮，作風相當神秘。但近期，幾位成員陸續會在個人社群網站釋出日常照，其中，人氣極高的nona便於1日釋出一則影片，她換成私服熱舞，與過往搞怪的風格不同，亮麗外表吸引大批網友朝聖直呼「戀愛了」、「私下的她超正」。

▲▼avantgardey舞團成員皆以搞怪風格出名。（圖／翻攝自avantgardey nona IG）



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avantgardey向來作風神秘，但近期她們一改低調性格，不少成員都會在IG貼出私服狀態。驚喜的是，隊內表情最古怪的nona，1日罕見曝光私照，她帶來一段洗腦節奏的舞蹈演出，但下一秒換成露腰私服，扭著纖細腰肢，舞蹈動作同樣很有看頭，但不同的是，她從搞怪少女變成五官秀氣的美眉。

▲nona私服超美。（圖／翻攝自avantgardey nona IG）



nona頂著耳下俐落短髮，妝容不再是浮誇的紅唇，而是氣質出眾的淡妝，眾多粉絲感到很驚訝，留言直呼「第一次看到，好漂亮」、「衝擊也太美了吧」、「不敢相信是同一個人」，影片吸引22.7萬人按讚，逾千人留言。

▼▲avantgardey曾數度訪台。（圖／記者周宸亘攝）



avantgardey於2022年成軍，由舞蹈家Akane一手操刀，2年內名揚國際，就連在台灣都有超高知名度，曾經與王彩樺合作過〈保庇〉還有人氣團體Energy〈星期五晚上〉招牌16蹲，畫面超震撼。