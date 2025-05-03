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廖峻兒再控助理挑撥7年！　千字文心碎吐實：我就是不受寵的兒子

記者劉宛欣／綜合報導

資深男星廖峻日前中風送醫急救，被判定為腦出血，一度住進加護病房，所幸經過治療過後，已在23日轉入普通病房，目前仍住院觀察中，不過，兒子廖錦德與他的助理卻隔空槓上，他於3日晚間再度發出千字聲明，無奈感嘆「我其實就是一個不受寵的兒子」。

▲廖錦德先前曾澄清廖峻的醫藥費都由家人負擔。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲廖錦德先前曾澄清廖峻的醫藥費都由家人負擔。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

廖錦德3日晚間在Instagram發聲，感謝網路上為自己發聲的親朋好友、工作夥伴，直言「我都看在眼裡，感激不盡」，接著也發出感嘆道：「確實也如大家所見，我其實就是一個不受寵的兒子。」提到被質疑不照顧父親，他間接暗示是父親執意不讓他照顧，「兒子捨不得讓父親從國民老爸變成差勁老爸的形象，所以才堅持不說」，一切都疑似是「某人介入」挑撥。

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廖錦德繼續表示「感謝我父親的不寵不愛」，自己一直以來遇到困難，需要家人支援，他也都有借有還，但他不覺得委屈，反而因此更珍惜與妻子、小孩的感情，「我小時候沒有的，我想給他們」，他還提到母親，說道「我心疼的是我媽，我媽在這段婚姻中是最大的受害者，不過或許，相對角度我爸也是」。

▲廖錦德先前曾澄清廖峻的醫藥費都由家人負擔。（圖／翻攝自Facebook／錦德）

▲廖錦德再發千字聲明。（圖／翻攝自廖錦德IG）

談及家庭糾紛，廖錦德直言父母未離婚前，有達成共識輪流持有房產，母親並沒有貪錢，即使兩人離婚，母親仍堅持沒賣掉過任何一間房，他喊道「我媽沒有對不起任何人，我爸如果淨身出戶，被侵佔的那些是什麼呢？兩人現在也確實無夫妻婚約，但任何一方都不需要飽受他人批評，特別是我家以外的人，加油添醋了一堆八點檔戲碼」，看得出意有所指。

廖錦德認為幫父親要回被助理侵占的東西天經地義，「我爸也吩咐我要保護好他的東西，尤其是家人以外的人，也合情合理不是嗎？」他再度澄清自己絕沒有7年間對父親不聞不問，反而是被「挑撥」了7年，最後，他道歉表示「再次跟各位道歉，家醜不外揚，但外揚的不是家人，請各位給我們家人一點隱私空間，我父親需要好好休養，遠離那些是非。」

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