ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

當街約會法國導演！大霈親回感情狀態　蔡昌憲神解讀：聽牌還沒胡

記者蕭采薇／台北報導

改編自印度經典電影的音樂劇《三個傻瓜》，2日舉辦彩排記者會。主演之一的李霈瑜（大霈）日前被拍到與法國導演哈希德當街約會，成為出道以來第一個緋聞。不過她記者會上解釋：「我們沒有在一起啦，只是很好的朋友。」蔡昌憲幫忙就場給出神解：「她目前就是聽牌了，還沒胡。」

▲▼導演梁志民、聶雲、楊奇煜、李霈瑜(大霈)、蔡昌憲、竺定誼、陳大天、張郁婕出席果陀劇場《三個傻瓜》演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲果陀劇場《三個傻瓜》經過兩個月排演，將展開巡迴演出。（圖／記者李毓康攝）

出道以來第一次傳緋聞，被問到相關話題，大霈有些不知所措。她透露：「對方會到台中看我的音樂劇巡演，我們目前還沒見到面，彼此工作都很忙。」這也是大霈生涯首次音樂劇，排練兩個多月，還經歷改善鼻子過敏的鼻中膈手術，得邊演邊唱歌，是極大的挑戰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李霈瑜(大霈)出席果陀劇場《三個傻瓜》演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲李霈瑜（大霈）出道以來第一次傳緋聞，被爆深夜約會法國導演。（圖／記者李毓康攝）

飾演「三個傻瓜」的楊奇煜（小煜）、蔡昌憲、竺定誼，戲外其實也是「三個爸爸」。小煜在排練舞台劇同時，也參與Lollipop練舞，從早工作到晚，「我老婆說都說自己好像單親媽媽，但她也鼓勵我去忙，說家裡讓她來顧。」他更喊話其它Lollipop團員們趕快包場，「不然不算朋友啊，阿緯至少要六場吧！員工這麼多！」

▲▼楊奇煜、蔡昌憲、竺定誼、陳大天出席果陀劇場《三個傻瓜》演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲（左起）竺定誼、楊奇煜、蔡昌憲，戲外是「三個爸爸」，陳大天（右）則將在今年登記結婚。（圖／記者李毓康攝）

此外，劇中飾演校長的聶雲，好友和昔日同門詹姆士遭控借錢未還、私接工作違約，槓上資深綜藝製作人王鈞、經紀人丘秀珠。被問及此事，他低調表示：「我也是看新聞才知道這件事，你們（記者）知道的可能都比我多。」

▲▼聶雲出席果陀劇場《三個傻瓜》演出記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲聶雲在《三個傻瓜》中，飾演反派的校長。（圖／記者李毓康攝）

果陀劇場《三個傻瓜》由聶雲、楊奇煜、李霈瑜、蔡昌憲、竺定誼、陳大天與張郁婕共同主演，將於5月2日至6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴上演。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李多慧開心合照任賢齊　開揪：下次一起合唱！

推薦閱讀

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

三上悠亞黑色連身衣開高衩！　辣露「絕對領域」放送傲人上圍

三上悠亞黑色連身衣開高衩！　辣露「絕對領域」放送傲人上圍

《魔鬼計謀》徐東珠180cm帥老公正臉曝光！二婚放閃喊：找到了愛

《魔鬼計謀》徐東珠180cm帥老公正臉曝光！二婚放閃喊：找到了愛

浩子阿翔美國辦公室曝光　悲嘆自己只有神經失調

浩子阿翔美國辦公室曝光　悲嘆自己只有神經失調

呂文婉抽血報告2紅字　「被醫要求每天吃蛋」苦喊：不可能的任務

呂文婉抽血報告2紅字　「被醫要求每天吃蛋」苦喊：不可能的任務

爆偷吃永野芽郁！田中圭躲8天「在付費網站」道歉：太輕率遭誤解

爆偷吃永野芽郁！田中圭躲8天「在付費網站」道歉：太輕率遭誤解

展榮展瑞兄弟淚崩攝影棚　十億傳奇離婚爸媽看新聞才知道

展榮展瑞兄弟淚崩攝影棚　十億傳奇離婚爸媽看新聞才知道

人氣女偶像機上遭男「偷拍尾隨」辱罵！　機靈蒐證當面對質

人氣女偶像機上遭男「偷拍尾隨」辱罵！　機靈蒐證當面對質

強強合體！魔力紅、LISA致敬《史密斯任務》 　「丟酒瓶、飛踢狠踹」相愛相殺

強強合體！魔力紅、LISA致敬《史密斯任務》 　「丟酒瓶、飛踢狠踹」相愛相殺

金秀賢捲風波仍奪「演員品牌價值」冠軍　邊佑錫、金惠奫緊跟在後

金秀賢捲風波仍奪「演員品牌價值」冠軍　邊佑錫、金惠奫緊跟在後

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」

謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿

三上悠亞黑色連身衣開高衩！　辣露「絕對領域」放送傲人上圍

《魔鬼計謀》徐東珠180cm帥老公正臉曝光！二婚放閃喊：找到了愛

浩子阿翔美國辦公室曝光　悲嘆自己只有神經失調

呂文婉抽血報告2紅字　「被醫要求每天吃蛋」苦喊：不可能的任務

爆偷吃永野芽郁！田中圭躲8天「在付費網站」道歉：太輕率遭誤解

展榮展瑞兄弟淚崩攝影棚　十億傳奇離婚爸媽看新聞才知道

人氣女偶像機上遭男「偷拍尾隨」辱罵！　機靈蒐證當面對質

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

三個傻瓜, 李霈瑜, 大霈, 聶雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張菲媳低胸慶生「解放事業線」　翁馨儀被虧：不可能老公讓妳這樣穿
  2. 《魔鬼計謀》徐東珠180cm帥老公正臉曝光！二婚放閃喊：找到了愛
  3. 快訊／廣末涼子罹患「2種病」　宣布全面停工！
  4. 強強合體！魔力紅、LISA致敬《史密斯任務》 　「丟酒瓶、飛踢狠踹」相愛相殺
  5. 人氣女偶像機上遭男「偷拍尾隨」辱罵！　機靈蒐證當面對質
  6. 浩子阿翔美國辦公室曝光　悲嘆自己只有神經失調
  7. 薛楷莉回台面對司法　遭控詐欺取財罪「已對個人聲譽造成嚴重影響」
  8. 爆偷吃永野芽郁！田中圭躲8天「在付費網站」道歉：太輕率遭誤解
  9. 呂文婉抽血報告2紅字　「被醫要求每天吃蛋」苦喊：不可能的任務
  10. 謝霆鋒、張柏芝大兒子傳考上劍橋物理系！　近況曝光「神複製高顏值」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

實測網路流傳懶人料理

實測網路流傳懶人料理

「文里補習班」開課啦！今天來做五樣網路流傳的懶人料理，一起解析這些料理的滋味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366