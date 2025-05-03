當街約會法國導演！大霈親回感情狀態　蔡昌憲神解讀：聽牌還沒胡

記者蕭采薇／台北報導

改編自印度經典電影的音樂劇《三個傻瓜》，2日舉辦彩排記者會。主演之一的李霈瑜（大霈）日前被拍到與法國導演哈希德當街約會，成為出道以來第一個緋聞。不過她記者會上解釋：「我們沒有在一起啦，只是很好的朋友。」蔡昌憲幫忙就場給出神解：「她目前就是聽牌了，還沒胡。」

▲果陀劇場《三個傻瓜》經過兩個月排演，將展開巡迴演出。（圖／記者李毓康攝）

出道以來第一次傳緋聞，被問到相關話題，大霈有些不知所措。她透露：「對方會到台中看我的音樂劇巡演，我們目前還沒見到面，彼此工作都很忙。」這也是大霈生涯首次音樂劇，排練兩個多月，還經歷改善鼻子過敏的鼻中膈手術，得邊演邊唱歌，是極大的挑戰。

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▲李霈瑜（大霈）出道以來第一次傳緋聞，被爆深夜約會法國導演。（圖／記者李毓康攝）

飾演「三個傻瓜」的楊奇煜（小煜）、蔡昌憲、竺定誼，戲外其實也是「三個爸爸」。小煜在排練舞台劇同時，也參與Lollipop練舞，從早工作到晚，「我老婆說都說自己好像單親媽媽，但她也鼓勵我去忙，說家裡讓她來顧。」他更喊話其它Lollipop團員們趕快包場，「不然不算朋友啊，阿緯至少要六場吧！員工這麼多！」

▲（左起）竺定誼、楊奇煜、蔡昌憲，戲外是「三個爸爸」，陳大天（右）則將在今年登記結婚。（圖／記者李毓康攝）

此外，劇中飾演校長的聶雲，好友和昔日同門詹姆士遭控借錢未還、私接工作違約，槓上資深綜藝製作人王鈞、經紀人丘秀珠。被問及此事，他低調表示：「我也是看新聞才知道這件事，你們（記者）知道的可能都比我多。」

▲聶雲在《三個傻瓜》中，飾演反派的校長。（圖／記者李毓康攝）

果陀劇場《三個傻瓜》由聶雲、楊奇煜、李霈瑜、蔡昌憲、竺定誼、陳大天與張郁婕共同主演，將於5月2日至6月15日在台北、台南、高雄、台中巡迴上演。