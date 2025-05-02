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獨家／龍龍曾陷低潮轉念！喜劇圈痛失2演員「感慨發聲」　揭權樂私下暖舉

記者孟育民／專訪

知名脫口秀演員龍龍沈寂3年，宣布帶來全新單口喜劇大秀《2025 龍龍個人秀 EP5 花光光心慌慌》，融合她近年的人生轉折與成長，透過喜劇段子真實與觀眾分享。日前她接受《ETtoday星光雲》專訪，談及自己的心路歷程，被問到陣子喜劇圈痛失2位演員，她坦言跟權樂比較有私交，當年自己身陷低時潮時，是對方伸出溫暖的手，給予她不少鼓勵，感慨地說：「身為同業跟朋友還是很不捨！」

▲▼ 龍龍專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 龍龍接受《ETtoday星光雲》專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 龍龍專訪。（圖／記者黃克翔攝）

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龍龍談到權樂，突收起笑臉，坦言當時看見新聞相當錯愕，而也說自己慘被炎上時，權樂不但沒有刻意疏遠，反而溫暖的安慰她，「一直以來都是權樂在鼓勵我，我們有約出來聊天，他還跟我說『沒事啦，有事都可以出來散步聊天』，他真的很溫暖。」而至於和天殘，龍龍表示雖然私下並交情，但也都認識，對於這些憾事，她感傷說：「我當然難過，大家都是講喜劇那麼久的朋友，我真的希望身邊朋友都可以健健康康。」

▲▼ 龍龍專訪 。（圖／記者黃克翔攝）

▲龍龍希望身邊好友都能健康平安 。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，龍龍過去因為低潮，也曾萌生不好的念頭，對這個世界失去希望，甚至有去看過諮商，所幸最後轉念，回頭看過去的自己，她有感而發說：「人生很多低谷是需要身邊的朋友，或是靠喜劇的力量，有時候當下真的過不去，可是只要稍微笑開了、過了那個坎，回過頭再看這件事，就覺得沒那麼嚴重，其實在這些過程還是有好笑的事情可以分享。」

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權樂, 龍龍, 喜劇演員, 天殘, 2025 龍龍個人秀 EP5 花光光心慌慌

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