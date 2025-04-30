網友票選「他」最該退出演藝圈！　命理師點出關鍵：故事不好笑

記者孟育民／台北報導

東森綜合《小姐不熙娣》邀請到馬力歐、撒基努、余祥銓、無尊、海產及張立東一起聊聊「連AI都叫『他』滾出演藝圈？ 誰的諧星地位不保了」，節目號召超過2千位網友進行投票，也請到命理老師小煜以「紫微斗數」分析6位藝人的命盤，票選出的第一名正是海產。海產崩潰跪地表示：「我寫這麼多故事還不好笑！」就在這時，小煜老師竟默默飄出一句話表示：「大家不要怪他，他『文昌化忌』，所以寫的故事就不好笑，那是他的命」此話一出，全場笑翻，紛紛補槍「不僅網友認證不好笑第一名，還是紫微斗數認證第一名！」

▲馬力歐、撒基努、余祥銓、無尊、海產及張立東在節目中被票選誰最該退出演藝圈。（圖／東森綜合提供）

節目看哪位諧星「最應該離開演藝圈」，被點名的就包含馬力歐，小煜老師表示，馬力歐在2023年至2032年間會走大運，若是繼續留在演藝圈太可惜，應該往「教育、演講」方面發展，這讓馬力歐直呼：「真的太準了！」

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▲馬力歐被點出應該往教育界發展。（圖／東森綜合提供）



而在網友最真實投票結果中，張立東位居第４名，在廣大網友的正面印象中「張立東的笑話都很好笑，幽默如魚得水，長的很親民！」、「如果跟啦啦隊都很好的話，人應該不錯，不會是個變態，根本台版李光洙！」

▲張立東被網友誇讚「笑話都很好笑」。（圖／東森綜合提供）

不過在負面評論中，則有網友提到，「先前在節目上，小S有對張立東潑水，他臉就很臭，感覺脾氣很差」，對此，張立東解釋道，其實是因為當天穿全身新的行頭，突然被cue要戴泳帽被潑水，有點反應不過來而已，派翠克也表示：「其實私底下有聊過這件事，他真沒生氣！只是因為他沒有帶其他套衣服，全溼之後不知道怎麼處理，就這樣沒別的！」



