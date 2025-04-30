庾澄慶斷捨離！《超級星期天》9年百卷錄影帶掰了…網：古董別丟啊

記者陳芊秀／綜合報導

63歲歌手庾澄慶近日宣布家裡做斷捨離，曬出家中收藏100多卷的《超級星期天》節目錄影帶，笑問「不知道VHS錄影帶的舉手」。然而發文湧入眾多觀眾留言：「別丟啊！可以轉檔啊！」

▲庾澄慶做斷捨離，掰了家中100多卷《超級星期天》錄影帶。（圖／翻攝自臉書）

《超級星期天》於1994年製作播出，最初是張小燕搭檔庾澄慶，美段開場口號為「超級星期天，Super！」節目經歷更換電視台，經歷4任主持人，而庾澄慶每一任都在，總共主持了9年。

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而庾澄慶曬出家中多個紙箱，PO文：「又到了斷捨離的時候！一百多卷VHS錄影帶!紀錄著近九年的超級星期天 Super！拜拜！不知道VHS錄影帶的舉手。」照片中，錄影帶整齊擺放於紙箱中，標籤清楚，且每一卷都附有手寫標記，記錄了播出日期與每集嘉賓陣容，字跡工整密集，顯示紀錄者相當用心。

▲庾澄慶主持《超級星期天》9年，每卷錄影帶都記錄了播出日期與每集嘉賓陣容。（圖／翻攝自臉書）

網友輪番留言「別丟啊！可以轉檔啊」、「珍貴的古董！可轉檔」、「要收藏起來啦～不要丟，或許以後可以高價出售」，對此庾澄慶都有點讚回應。還有網友敲碗重播，「可以重播嗎？這是年少的回憶，Super」、「保存不易，怕發霉」、「支持轉檔，我的青春不要退散」。