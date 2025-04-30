小甜甜爆「用謊言包裝單親人設」！前夫揭算計內幕：不能實在工作嗎

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）29日被週刊爆料，前往廈門直播帶貨將近1年內，就算吞蛇吃蟲，銷售成績依然不見起色，如今已黯然回台。對此，前夫宋晉賢在社群網站感慨地說，「需要流量的工作做不來了，難道不能去做一份實實在在的工作？」

▲宋晉賢得知小甜甜回台後的反應。（圖／翻攝自Threads／sung_xian）



宋晉賢強調他從未希望小甜甜過得不好，畢竟若前妻不好過，女兒也會跟著受苦，「只是，可憐之人，必有可恨之處」，他認為前妻若自知有狀況應尋求專業協助，「而不是不斷在社群上發洩，在同溫層裡尋求安慰，用單親人設去包裝一切，然後繼續做出讓人搖頭的選擇。再一次又一次，陷入循環。更不需要，用謊言去堆砌一個與現實不符的人設。」

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▲宋晉賢強調他從未希望小甜甜過得不好。（圖／翻攝自Facebook／宋晉賢、小甜甜張可昀）



談及育兒分工，宋晉賢透露女兒平日都是由全天托育保母照顧，「哪來的『早起送學、放學接送、假日才藝班』？從一開始就是這樣。」

此外，宋晉賢也揭露，小甜甜3月曾傳訊息問「要不要重新一起做女兒的爸爸媽媽」，如果他同意的話，對方願意放棄廈門事業回台，但前妻4月就因發展不順回台。對此，他直言：「天啊，這樣的機智與算計，若能用在真正對自己、對女兒負責的地方，該有多好？」

▲小甜甜被週刊爆料在大陸直播帶貨的成績不佳。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）



宋晉賢隔空向小甜甜喊話，「需要流量的工作做不來了，難道不能去做一份實實在在的工作？」但並未進一步批評，「只想在這裡，也跟妳說一句：加油，真心的。」

宋晉賢Threads全文：

說真的，

我從來沒有希望她過得不好。

因為她若不好，

女兒也會跟著受苦。

只是，

可憐之人，必有可恨之處。

有狀況，該尋求專業協助，

而不是不斷在社群上發洩，

在同溫層裡尋求安慰，

用單親人設去包裝一切，

然後繼續做出讓人搖頭的選擇，

再一次又一次，陷入循環。

更不需要，

用謊言去堆砌一個與現實不符的人設。

女兒至今，

平日是由全天托育保母照顧，

哪來的「早起送學、放學接送、假日才藝班」？

從一開始就是這樣。

三月時，她傳訊息給我：

「要不要重新一起做女兒的爸爸媽媽？

要的話，就放棄廈門紮根事業回台灣。」

四月，

因為發展不順，只能回台。

天啊，

這樣的機智與算計，

若能用在真正對自己、對女兒負責的地方，

該有多好？

需要流量的工作做不來了，

難道不能去做一份實實在在的工作？

其他的事，

就不多說了。

只想在這裡，

也跟你說一句：

加油，

真心的。