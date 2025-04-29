康康想聯繫張菲結果曝 　曾動念經營YT因一事打消念頭

記者葉文正／台北報導



中視《綜藝一級棒》近來官方Youtube頻道徵集會員，主持群康康、許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬等齊聲推薦，隨著新媒體盛行，電視節目越來越重視粉絲經營，而藝人更是紛紛投入自媒體，以「新」舞台貼近粉絲。

▲《綜藝一級棒》推出YT頻道，康康(右三)說自己暫時無法做YT。（圖／中視提供）

像是《綜藝一級棒》官方社群，主持人康康的一則受訪短影音，至今突破172萬次觀看，對網友來說，康康的幽默感確實很圈粉，這讓他曾動念是否要自己經營YouTube頻道，「但一想到要自己拍攝、上字幕，還要想哏，就覺得不簡單」，他認為如果真的要做，一定要有強大的製作團隊，「像瓜哥的《下面一位》為什麼可以做起來？因為他有很好的團隊，雖然一開始得投資，但現在有很多廠商進來，慢慢也都賺回來了。」

▲▲許志豪說不發就沒人看。（圖／中視提供）



康康也點出現今綜藝圈的變化：「以前只要主持節目就好了，現在還要兼經營YT，整個生態都變了。現在打開電腦，全是短影片，還會看到以前的綜藝片段，像《Jacky Show》、《十字路口》、《綜藝大哥大》，現在年輕人反而透過網路開始認識我們這些資深藝人。」

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康康也聊到前陣子吳宗憲開直播打電話給他，當時他其實不知道自己被直播，結果他和吳宗憲那段「雞同鴨講」的搞笑對話，被剪成短影片，意外爆紅，「後來好多人傳那段給我，說我應該來經營一個頻道。」但康康坦言現階段還是以自己擅長的為主:「像現在很多實境節目，要去荒地改建餐廳，或是去擺攤，一錄就是幾天，我沒辦法離開家那麼久，要陪我小孩啊。」當被問到未來是否有機會開YT頻道邀請張菲？他笑答：「流量肯定會爆啦！但要聯絡到菲哥就不容易啦。」



身兼歌手及主持人身分的許志豪，一直以來都有經營臉書，「我本來以為我可以佛系經營，結果發現根本不行，現在的演算法告訴你，不發就沒人看。」他還提到經營自媒體並不容易，觸及率和發文頻率緊密相連，「那些網紅，頻繁發影片，平台才會幫忙推送。」

許志豪觀察，現在純唱歌的節目越來越少，藉由自媒體，還能被更多人看到，而且跟傳統電視相比，自媒體能讓他呈現更多面向，「觀眾會更想看我們的日常，這樣才會產生黏著度。」

但實際執行起來，許志豪坦言目前自己的官方臉書處於「苟延殘喘、搖搖欲墜」狀態，他除了會請教《綜藝一級棒》其它主持人，他也調整心態，把經營模式想成「做選民服務」，他過去曾當過立委秘書，也在議員服務處上過班，如今套用這些經驗，「我常去宮廟跟民眾互動，因為我覺得現在藝人不能是那種高高在上的形象，要讓大家覺得你就像住在隔壁的鄰居。」