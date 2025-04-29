楊丞琳遭Makiyo爆料…反擊還不夠！　經紀公司硬起來：將保留法律手段

記者蔡琛儀／綜合報導

Makiyo（川島茉樹代）日前上薔薔Podcast節目爆料「某位當年一起出道的女星紅了之後不認人」，更承認就是楊丞琳，躺著也中槍的楊丞琳，透過經紀公司反擊：「Makiyo小姐的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，因此無從回應。」最後還不忘祝福Makiyo：「望故友保持良好心情，祝福一切都好。」

▲▼ 楊丞琳莫名被Makiyo爆料。（圖／翻攝楊丞琳、Makiyo臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊丞琳隨後也在IG罕見親自對此事發聲：「對於我受到的無端指責和攻擊，一切均為編造，屬不實言論，此為惡意造謠行為，希望謠言止於智者，謝謝。」而她的好友潘瑋柏、張棋惠、陳妍希也紛紛出面發聲力挺。

此外，楊丞琳工作室今也發表聲明：「相關言論系個別人士惡意捏造、歪曲事實，無端指責與攻擊，屬於惡意造謠行為，嚴重損害楊丞琳女士名譽。楊丞琳女士始終秉持真誠態度對待工作與朋友，從未有任何違背公序良俗或傷害他人之舉。」

並強調：「網絡並非法外之地，對於惡意造謠、傳播不實信息的行為，工作室將保留採取法律手段追究相關責任人法律責任的權利，以維護藝人合法權益。請廣大網友勿輕信不實言論，共同抵制網絡暴力。感謝大家對楊丞琳女士的支持與信任，後續工作還望持續關注與愛護。」