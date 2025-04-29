宋逸民一家連三年助弱勢兒童　影后李又汝當街唱歌被圍觀

記者葉文正／台北報導



一年一度的伯大尼兒少家園「只想有家」上周末舉行愛心義賣會，包括藝起發光的牧師宋逸民牧師與陳維齡師母帶著女兒喬妹、與藝起發光成員李又汝，楊予恩，侯柏宇、陳渝平與劉珈圻，一起到伯大尼共同義賣，雖然逢上大雨，但卻澆不息藝人們對於公益火熱熱的心。

▲宋逸民(左起)、伯大尼董事長，喬妹、陳維齡與伯大尼院長今天出席活動。（圖／藝起發光提供）



藝起發光宋逸民牧師和維齡師母率藝人團隊參與義賣活動，宋牧師和師母的女兒－喬妹也一起出席，喬妹其實早在去年就是伯大尼「只想有家」愛心義賣銷售冠軍，今年宋牧師和師母仍然鼓勵她再次參與伯大尼「只想有家」愛心義賣，投身公益活動。這次共同參與的星光天使有亞洲影后李又汝、網路劇女主角楊予恩(容容)、網路劇演員侯柏宇、金曲入圍同根生樂團當家鼓手陳渝平(DK)、皇媂樂團當家揚琴手劉珈圻等人參加。

▲宋逸民(左起)、陳維齡、吳欣樺、喬妹、李又汝、陳渝平、劉珈圻、楊予恩、侯柏宇。。（圖／藝起發光提供）



「只想有家」活動原本是每年的母親節舉行，今年提前在4月26日舉辦，已邁入第三年。宋逸民牧師表示：「原本每年活動時天氣都很好，這次陰雨天，大家特別在行前禱告，後來中午過後有短時間雨勢又變小，到現場是陰天，很感謝上帝幫忙，大家一起禱告，拍照，喬妹累了，我還當她的行動座椅，只要出去玩走累了，就有爸爸這個行動座椅可以暫歇。」

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▲喬妹累了就坐在宋逸民腳上。（圖／藝起發光提供）



藝起發光已與伯大尼合作三年，成員每年都去幫忙義賣，宋逸民牧師說：「這是別具意義的公益活動，兒子跟女兒都會一起，讓他們從小去學習。懂得去關懷跟鼓勵弱勢家庭的小朋友，希望大家都可以共襄盛舉，過去節目邀約我們帶小孩，全部婉拒，但從小就帶著孩子參與公益活動，伯大尼多是受虐跟失依失親的小朋友，院內兒童家庭多半不是很完整，我們很珍惜全家可以一起做公益的機會與相處的每一天，並幫助需要幫助的人。尤其喬妹要參加前都好興奮，也不會怕下雨等天氣。」

▲宋逸民一家三口年年不缺席。（圖／藝起發光提供）



師母陳維齡也提到，對於藝人朋友來說，除了傳福音，也讓藝人們了解，自己還可以發揮很多正面力量，幫助很多人，我們很多時候只有想到自己，透過活動，讓藝人朋友看到自己正面的影響力，去幫助孩子們。風雨也無法阻擋我們，大家都只想要幫忙，說來感動又高興，每一年在母親節前夕的活動，就是來到伯大尼義賣。



陳維齡師母更表示：「現在每個孩子都是家中寶貝，常常以自我為出發點，要現在的孩子有同理心比較難，參與活動，就是要讓他們能想到別人，不管兒子或女兒都帶去做公益，因為伯大尼孩子們比我們更需要關懷。記得有次帶孤兒院的孩子，到baby boss去玩，我們特別跟喬妹說，先讓別的小朋友玩過後，妳才可以舉手說要去玩，因為你有爸爸媽媽，但其他小朋友並沒有。當時喬妹雖然才四歲，似懂非懂的年紀，也能體諒這些細微的思考，認同幫助其他人的行為。」



宋逸民牧師補充說，「這就是我們帶他們去做公益的原因，去年我女兒喬妹去幫忙義賣，銷售成績第一名，帶給女兒很大的成就感，也讓孩子學習，我們去幫助人家，施比受更有福，因為他們比我們更需要，我們能夠去做，發現原來我們這麼幸福，喬妹也覺得好開心。記得當時每個要價一千元的杯子，很難賣，但喬妹拿幾個出去，回來就賣光了，這種身教非常好，比去上任何補習班還值得。」



宋逸民也提到，正在英國讀書的兒子駿哥的參與，「有次是承駿13歲生日，帶他去幫忙彈吉他，並一起吃中餐，當天關懷的是被家暴的孩子，兒子很感動，覺得這次生日很特別，很高興，跟小朋友一起，能付出一點點，這生日就很有意義。結果育幼院院長竟然還幫駿哥慶生，讓我們很不好意思，我們是在關懷大家，還被慶生，院長說，要讓育幼院孩子學習，不能只是需要，有一天他們也可以成為能給予的人。」



令人感嘆之處是，有的孩子連吃到一包泡麵都很困難，宋逸民與陳維齡帶駿哥跟喬妹去幫忙後，他們會更珍惜食物，夫妻倆帶藝人做公益已有十幾年了，到各地育幼院，學校，社福機構，讓藝人們找到生命中的價值，不管藝人紅或不紅，都是有價值的。有的藝人覺得，失去舞台就沒有價值，因此我們鼓勵藝人朋友也許不能最紅，但期許自己是最有價值的藝人，做公益等於讓大家都學習奉獻自己。



而這次活動從兩點開始，影后李又汝為了吸引人潮，還大聲唱歌，其他人則幫她伴舞，不僅唱李千娜的〈心花開〉，連唱好幾首，吸引路人，大家都真的一起唱，後來雨有點大，躲在唯一一個遮雨的地方，但不減大家熱情，只希望能盡一己之力為孩子們募到更多款項。