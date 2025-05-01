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小孟老師／5月1日星座運勢　「水瓶迎激情夜」處女座婚後規劃曝光

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：新創意有點子

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感情：浪漫激情之夜

財運：花小錢買享受

幸運色：鮭魚粉紅色

貴人：天秤

小人：天蠍

雙子座

工作：彰顯工作實力

感情：有利勇敢示愛

財運：樂透中獎率高

幸運色：黑紅色

貴人：雙子

小人：牡羊

天秤座

工作：得到同事諒解

感情：體貼討好伴侶

財運：賺錢輕鬆搞定

幸運色：綠黃色

貴人：巨蟹

小人：獅子

【土象星座】

魔羯座

工作：工作心情愉悅

感情：充滿陽光歡笑

財運：搞創意收入廣

幸運色：煤灰色

貴人：金牛

小人：雙魚

金牛座

工作：默默努力付出

感情：同心協力雙贏

財運：小道消息獲利

幸運色：赭黃色

貴人：雙魚

小人：魔羯

處女座

工作：合夥關係提升

感情：規劃婚後生活

財運：財運投資增加

幸運色：草莓紅色

貴人：金牛

小人：獅子

【水象星座】

巨蟹座

工作：創意的新思維

感情：同心協力雙贏

財運：財源廣收入多

幸運色：玉米黃色

貴人：水瓶

小人：巨蟹

天蠍座

工作：同事分憂解勞

感情：儀態表現優雅

財運：財運佳有驚喜

幸運色：淺褐色

貴人：獅子

小人：天秤

雙魚座

工作：事情有好發展

感情：溫馨珍惜伴侶

財運：可以夢想成真

幸運色：葡萄酒紅色

貴人：天蠍

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：頭腦清晰明瞭

感情：外出結識異性

財運：買到物超所值

幸運色：鹿褐色

貴人：牡羊

小人：金牛

獅子座

工作：身份地位提升

感情：愛人熱情擁抱

財運：貴人指點生財

幸運色：丁香藍色

貴人：射手

小人：雙子

射手座

工作：做事具有遠見

感情：喜氣洋洋歡樂

財運：社交提高收入

幸運色：黑灰色

貴人：魔羯

小人：處女

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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