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19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」！　淚訴：為夢想一直忍

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓時事節目《事件班長》在去年爆料一名經紀公司代表涉嫌對旗下女偶像性騷擾，包含強吻、摸胸等，隨後被網友挖出受害女團是143娛樂的MADEIN，但143娛樂強烈否認。事隔近半年，退團成員佳誾於28日公開發聲，坦言自己遭受「不當待遇」，也將於29日召開記者會控訴。

外送用▲▼19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」。（圖／翻攝自X／MADEIN_U）

▲佳誾在去年宣布退團。（圖／翻攝自X／MADEIN_U）

佳誾表示，偶像這份職業是自己一直以來的夢想，她也很珍惜每一個瞬間，「然而，在活動中，這些回憶被不斷重複的困難所掩蓋。」她透露，自己不斷遭遇不想面對的情況、無法理解的不當待遇，以及意想不到的損失，「因為害怕偶像的夢想會結束，所以忍耐了一次又一次。」

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佳誾坦言，她是在《事件班長》播出後，才從新聞報導中得知自己退團的消息，「那天我無法向粉絲做任何解釋或告別，就突然離開，至今仍是我心中的深刻傷痕。這是我從學校時代就全心描繪的夢想，所以現在我不再逃避，將誠實地傳達我的心情和這段時間的事情。」

▲▼19歲女偶像退團5個月認「遭公司代表性騷」。（圖／翻攝自X／MADEIN_U）

▲佳誾表示自己是非自願退團。（圖／翻攝自X／MADEIN_U）

據悉，韓光媒體勞動人權中心（韓光中心）將在29日與佳誾的母親一同召開記者會，記者會上將說明143娛樂代表涉嫌強制猥褻的經過，並要求143娛樂正式道歉及加害者離職等。

此外，在佳誾發聲後沒多久，143娛樂緊急宣布取消MADEIN的Instagram直播，表示是因練習行程而不得已取消。不過，由於時間點敏感，因此也引發外界揣測。

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143娛樂, MADEIN, 佳誾, 메이딘, 가은

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