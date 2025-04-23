佩甄自爆主持「整場沒穿內褲」下半身透明！　小禎笑哭：空穴來風

記者孟育民／台北報導

小禎（胡盈禎）與佩甄是圈內好閨密，兩人近期開Podcast節目《禎甄要chat內》，日前聊到「超丟臉黑歷史」，佩甄自爆曾主持一場化妝品活動，當天準備一件蕾絲的繃帶禮服，沒想到上場前換衣服，才發現中間蕾絲簍空的地方會看見黑內褲，她下秒竟果斷將內褲脫了，「因為我覺得不穿內褲還比較不明顯！」小禎聽完則笑瘋說：「妳真的很荒謬！」還形容她當天是「空穴來風」！





▲佩甄自爆主持沒穿內褲，小禎笑到崩潰 。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

佩甄自爆糗事，曾整場主持沒穿內褲，害羞地穿梭在場館，還要與現場來賓互動，讓她笑說：「我還有一點羞恥心，因為平常有在修剪叢林，不然會從縫隙鑽出毛，我只好像蓮藕一樣。但真的沒辦法，因為內褲太黑了，我那整場活動等於沒穿內褲，然後我還要走到桌邊和消費者互動、拍照，我覺得很害羞，因為涼涼的。」

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▲佩甄回顧糗事，自己都害羞。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）

更爆笑的是，當天結束活動後，佩甄才驚覺原來該件禮服有內裡，她表示：「內裡被我卡在腰上，我的腰擠了一坨內裡，然後我沒穿內褲、下半身透明，妳知道我有多氣嗎？我怎麼沒發現有內裡可以拉下來，我還在責怪這家這麼有名的品牌，怎麼沒幫女明星設想怎麼搭配內褲。」荒謬的糗事，讓小禎笑到落淚，佩甄接著說：「這應該是我演藝圈生涯，算是比較裸露的一次！」

▲▼兩人講到笑不停。（圖／翻攝自YouTube／禎甄要chat內）