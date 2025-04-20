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林采緹「中空運動」穿超辣！解放低胸背心 半邊外露…事業線全被拍

記者潘慧中／綜合報導

林采緹儘管事業繁忙，仍不時把握空檔活動筋骨。她近日便在社群網站上傳操作器械皮拉提斯的一系列照片，火辣穿搭、前凸後翹的曲線至今已吸引上千人按讚！

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲林采緹運動穿超辣。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

照片中，可以看到林采緹用米色髮帶固定住長瀏海。她身穿豆沙色運動背心，低胸剪裁辣露豐滿北半球，深邃事業線全被看光光，短版中空設計更是襯托出纖細腰身。

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▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲林采緹解放低胸背心。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

林采緹下半身單穿桃紅色貼腿褲，完美展現出穠纖合度的雙腿線條、以及蜜桃臀型。正當她做運動的時候，窈窕曲線在鏡頭前一覽無遺，渾身散發出自信風采。

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲▼林采緹。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

▲林采緹自信展現火辣身材。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

事實上，林采緹曾坦言產後一度靠挨餓或一天只吃一餐的方式來減肥，要不然就是吃完大餐後的隔天讓自己吃得更少，卻也因此造成「稍微多吃一點就會胖」的後果。

▲林采緹長期維持運動習慣。（圖／翻攝自Instagram／sunnylin_520）

最終，林采緹下定決心恢復運動習慣，飲食方式也改成以健康均衡為主。長期執行後，那些多出來的體重才逐漸下降，而某些部位也明顯結實不少。

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