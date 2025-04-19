ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

回憶父親機車送瓦斯　蘇宗怡「無法取代的回憶」

記者葉文正／台北報導

TVBS汽車節目《地球黃金線》，繼推出汽車評價指標的「金Car獎」後，今年再度升級，首度推出「黃金機車大賞」，網羅近50款熱門機車車款，歷經觀眾熱情票選與評審團多面向評比，終於選出五大級距最具代表性的機車、以及公佈年度運動車款最佳熱銷獎和最大贏家「年度風雲機車」，在節目錄影過程中，主持人蘇宗怡也全程關注即時票數，激烈的戰況讓她不禁驚呼：「直到最後一刻，誰能獲勝都難以預測！」

▲首屆《黃金機車大賞》揭曉出爐，投票過程中，主持人蘇宗怡也全程關注即時票數。（圖／TVBS提供）

▲蘇宗怡。（圖／TVBS提供）

連續四年擔任「金Car獎」評審的蘇宗怡，平時雖然不騎機車，但與汽車相比，卻有著一段不可取代的回憶，她表示，小時候父親在瓦斯行工作，騎機車沿著大街小巷配送，讓她深刻體會到機車不只是代步工具，也是家庭生計的重要支柱。

▲首屆《黃金機車大賞》揭曉出爐，投票過程中，主持人蘇宗怡也全程關注即時票數。（圖／TVBS提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲首屆《黃金機車大賞》揭曉出爐，投票過程中，主持人蘇宗怡也全程關注即時票數。（圖／TVBS提供）

此外，蘇宗怡還透露，老公在交往期間，曾經因為汽車送修，改用機車接送她上下班，雖然路途遙遠，但反而可以「黏在一起」，感受彼此的溫度，回想這段經歷，她也害羞地說：「當下有粉紅泡泡的感覺。」今年5月，夫妻倆也計畫前往日本，首度進行重機自駕遊，希望能在異國街道上，再度感受到風馳電掣的浪漫時光。

蘇宗怡表示，今年首度舉辦的「黃金機車大賞」，票選結果真實反映出現代消費者的用車偏好，在意的不只是實用性，更追求性能及個性上的展現，她也補充，《地球黃金線》希望透過這次全新推出的「黃金機車大賞」，充分發揮節目的專業影響力，為觀眾提供最公正、最具權威的機車評選結果，同時引領市場趨勢，讓觀眾掌握最新、最具指標性的機車趨勢。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

推薦閱讀

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁

鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動

孫生被爆上酒店發聲了！　崩潰認「每天都在哭」還原真相：一直自責

孫生性騷案停工爆「進出酒家」　女友忙照顧病父氣炸：太令人失望

天殘「交往賀瓏」爆5線索！　街頭親密被目擊…竟在生日當天離世

YTR牛排公開「狠愛演拆夥內幕」　揪3點認和胡椒理念不合

京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會

小S大女兒Elly「沒見到大S最後一面」心痛2個月首發聲！黑夜照藏13字洋蔥

天殘生前自認戀愛腦　「曖昧狂上床」不被承認：出去都是我出錢

南韓辣模直播出事！突遭男子突襲扯入懷裡　「24秒激情畫面流出」網傻眼

家寧IG神隱22天「露面PO化妝片」　網洗版：還錢了嗎？

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

蘇宗怡

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 回憶父親機車送瓦斯　蘇宗怡「無法取代的回憶」
  2. 他裝傻「黃子佼不買就沒事」！大牙不忍了 半夜點名怒轟：孤陋寡聞
  3. 《歌手2025》傳上Netflix全球直播！參戰名單驚見「張惠妹」爆破局
  4. 京都王牌藝妓引退結婚！對象是「歌舞伎界花花公子」他一見鍾情死會
  5. 小孟老師／4月19日星座運勢　水瓶投資轉虧為盈「處女好運到」
  6. 電影狂賣15億！男主角「一人分飾三角」　托維諾湯瑪斯：但我只拿一份薪水
  7. 艾薇大膽躺進魔術箱「做人體切割」！　崩潰「史上最累」：很不舒服
  8. 周杰倫深夜0偽裝「現身台北咖啡店」！　「對面竟是山下智久」網暴動
  9. 鮪魚挨酸「說話拍片有什麼累」　駁演藝圈輕鬆：整天情緒起伏很躁
  10. 直擊／桃機關內捕獲野生NMIXX　幸運民眾驚呼：排免稅店的人也在看

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366