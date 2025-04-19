回憶父親機車送瓦斯　蘇宗怡「無法取代的回憶」

記者葉文正／台北報導

TVBS汽車節目《地球黃金線》，繼推出汽車評價指標的「金Car獎」後，今年再度升級，首度推出「黃金機車大賞」，網羅近50款熱門機車車款，歷經觀眾熱情票選與評審團多面向評比，終於選出五大級距最具代表性的機車、以及公佈年度運動車款最佳熱銷獎和最大贏家「年度風雲機車」，在節目錄影過程中，主持人蘇宗怡也全程關注即時票數，激烈的戰況讓她不禁驚呼：「直到最後一刻，誰能獲勝都難以預測！」

▲蘇宗怡。（圖／TVBS提供）



連續四年擔任「金Car獎」評審的蘇宗怡，平時雖然不騎機車，但與汽車相比，卻有著一段不可取代的回憶，她表示，小時候父親在瓦斯行工作，騎機車沿著大街小巷配送，讓她深刻體會到機車不只是代步工具，也是家庭生計的重要支柱。

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▲首屆《黃金機車大賞》揭曉出爐，投票過程中，主持人蘇宗怡也全程關注即時票數。（圖／TVBS提供）

此外，蘇宗怡還透露，老公在交往期間，曾經因為汽車送修，改用機車接送她上下班，雖然路途遙遠，但反而可以「黏在一起」，感受彼此的溫度，回想這段經歷，她也害羞地說：「當下有粉紅泡泡的感覺。」今年5月，夫妻倆也計畫前往日本，首度進行重機自駕遊，希望能在異國街道上，再度感受到風馳電掣的浪漫時光。



蘇宗怡表示，今年首度舉辦的「黃金機車大賞」，票選結果真實反映出現代消費者的用車偏好，在意的不只是實用性，更追求性能及個性上的展現，她也補充，《地球黃金線》希望透過這次全新推出的「黃金機車大賞」，充分發揮節目的專業影響力，為觀眾提供最公正、最具權威的機車評選結果，同時引領市場趨勢，讓觀眾掌握最新、最具指標性的機車趨勢。