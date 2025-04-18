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台灣人揪甘心！　LUCY來台「突拿到44人份芒果冰」驚呆：很有人情味

記者吳睿慈／台北報導

南韓美聲樂團LUCY透過選秀節目《Super Band》出道，短短幾年的時間累積高人氣。他們18日三度來台開唱，晚間在Zepp New Taipei與千名歌迷共度美好時光，隊長辛禮讚以小提琴名曲〈帕格尼尼第24號隨想曲〉solo開場，巧妙融合歌曲〈Knowhow〉，伴隨著觀眾的熱情尖叫聲，揭開演唱會序幕。

▲▼ 韓團LUCY演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼LUCY演唱會由隊長辛禮讚先帶來小提琴演奏開場。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團LUCY演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

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LUCY三度在台灣開唱，鼓手申光一雖然人在當兵，但歌迷熱情不減，他們特地用「打給好」道地台語打招呼，貝斯手趙元祥以發音極特別的中文說：「大家好，貝斯跟製作的趙元祥！」但發音讓全場一頭霧水，他才自虧「我想努力背中文但有點難」，接著輪到主唱崔庠燁用標準的中文問候。

▲▼ 韓團LUCY演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼元祥笑虧彈奏時，大腦突然當機。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團LUCY演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

歌單加入幾首久未唱的歌曲，在唱到〈Run Away〉時，趙元祥自爆腦子一片空白，「這首歌真的好久沒給大家聽了，在練習跟表演的時候感覺很不一樣，剛剛中間大腦突然當機了，想說下一段是什麼」，他雖自虧忘記演奏部分，但演出還是很完美。

▲▼ 韓團LUCY演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

▲主唱庠燁稱讚粉絲漂亮。（圖／記者黃克翔攝）

主唱庠燁誠意滿滿，秀出很多中文單字，他先稱讚自己「我是漂亮，我是寶寶」，元祥則問台下「帥要怎麼說？」於是觀眾解答「帥」，他學以致用讚隊友「你是帥」，嘴甜撩粉絲「你們是漂亮」，全場尖叫聲熱烈。

▲▼ 韓團LUCY演唱會 。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼LUCY來台灣點芒果冰吃，包含工作人員總共11個人，沒想到台灣工作人員很熱情一人點一碗因此獲得44人份芒果冰。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 韓團LUCY演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

話鋒一轉，庠燁感謝每次來台都受到台灣工作人員滿滿的照顧，「每次來台灣都感受到周圍的人很照顧我們，昨天路上經過看到芒果冰想吃，但因為我們加自己的工作人員總共11個人，沒想到（台方工作人員）就點了11個芒果冰，而那一個芒果冰是四人份」，突然獲得44人份芒果冰，他大讚：「台灣很有人情味！」

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LUCY, 庠燁, 趙元祥, 辛禮讚

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