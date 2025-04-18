篠崎泫「穿貼身露美腿錄影」　被攝影師當面虧：是不是變胖了？

記者王靖淳／綜合報導

台日混血女星篠崎泫平時有經營YouTube頻道，也會趁工作空檔透過社群記錄生活，今（18）日她在IG限動曬出近照，並分享一段錄影時的小插曲，意外被攝影師當面問：「是不是變胖了？」讓她哭笑不得。

▲篠崎泫會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625 ）

透過篠崎泫分享的照片可見到，她身穿淡紫色的貼身長袖上衣，下身搭配一件淺色牛仔裙，裙長至大腿中段，完美凸顯她纖細身材及修長美腿。她站在節目《百變智多星》的攝影棚內，腳上搭配長襪及運動鞋，整體造型既俏皮又不失休閒感。篠崎泫手上拿著一個水壺，一邊嘟嘴吸管喝水，展現出她在錄影空檔時的隨興面。

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▲篠崎泫錄影被說變胖了。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

篠崎泫透露，最近因課程安排緊湊，讓她的飲食變得規律，三餐都照時間吃，所以平時原本習慣的「168間歇性斷食」節奏大亂。她分享，之前有時撐到收工後才吃第一口飯，然而最近上課行程密集，讓她笑說：「白天就一直好餓好餓。」面對節目攝影師突如其來的「變胖」評論時，她無奈一笑，同時也自嘲：「哈哈哈哈哈哈哈煩欸！」

▲篠崎泫會在社群記錄日常。（圖／翻攝自Instagram／hsyan0625）

除了飲食調整外，篠崎泫還分享，她平時會努力維持喝水習慣，每天都會強迫自己喝下至少2000cc的水，只要覺得水壺變重，就會告訴自己趕快喝完，「覺得水壺好重就會逼自己趕快喝，每天督促自己喝水2000cc。」並表示希望透過穩定的習慣，讓身體維持在最佳狀態。