凱蒂佩芮成「首位登太空流行歌手」！激動吻地表卻挨轟：浪費資源

記者劉宛欣／綜合報導

美國億萬富豪貝佐斯旗下的航太公司「藍色起源」（Blue Origin）於14日啟動一場全女性成員的太空飛行任務，參加的成員包含美國流行音樂天后凱蒂佩芮（Katy Perry），貝佐斯的未婚妻桑切斯（Lauren Sánchez）等6人，凱蒂佩芮也因此成為首位進入太空的流行歌手，引發各界討論，卻也遭部分負面聲浪批評。

▲Katy Perry成為首個登上外太空的流行歌手。（圖／翻攝自Katy Perry Instagram）

參與此次飛行的除了凱蒂佩芮、勞倫桑切斯以外，還有航空工程師Aisha Bowe、知名主持人蓋兒金（Gayle King）、電影製片人凱利亞內弗林（Kerianne Flynn）與民權運動家阿曼達阮（Amanda Nguyen），共同乘坐藍色起源的火箭進入太空。在經歷約11分鐘的無重力體驗後，太空艙順利在美國德州沙漠著陸，6人全數平安返地，臉上難掩興奮神情。

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▲Katy Perry曬出在太空艙的畫面。（圖／翻攝自Katy Perry Instagram）

其中，凱蒂佩芮在降落後更激動親吻地面，並坦言這是她人生中「僅次於當媽媽的體驗」，她也透露，起飛前其實最擔心的還是要與女兒短暫分離，「但進入宇宙的那一刻，感覺非常超現實」。雖然這場任務大獲成功，網路上卻出現不少反對聲浪，有網友批評這樣的太空之旅僅是富人之間的作秀，更質疑是在浪費寶貴資源。不過，藍色起源並未針對爭議發表進一步回應。