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媽媽大腸癌末期「放棄治療」！　黃宏軒沉重吐心聲：很大的恐懼

記者劉宛欣／綜合報導

男星黃宏軒近來憑藉BL劇《關於未知的我們》人氣水漲船高，事業迎來高峰，沒想到卻在此時傳來家庭噩耗。他15日在Instagram發文透露，母親確診罹患大腸癌第四期，且經過思考後決定不接受後續治療，只希望能安然度過剩餘日子，消息一出令粉絲相當震驚與不捨。

▲黃宏軒透露母親確診大腸癌末期的消息。（圖／翻攝自黃宏軒Instagram）

▲黃宏軒透露母親確診大腸癌末期的消息。（圖／翻攝自黃宏軒Instagram）

黃宏軒在貼文中寫道：「這半年一直陪著媽媽對抗病魔，但今天，還是收到了最沉重的診斷，媽媽確診了大腸癌第四期（末期）」，他形容這是自己「有記憶以來面臨過最大的恐懼和挑戰」，而母親則表達希望不再接受積極治療，只想平靜享受接下來的日子，他只能選擇尊重母親的意願。

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▲黃宏軒透露母親確診大腸癌末期的消息。（圖／翻攝自黃宏軒Instagram）

▲黃宏軒母親決定不接受治療。（圖／翻攝自黃宏軒Instagram）

儘管面對如此重大的打擊，黃宏軒母親的態度卻意外地堅定與釋然，他感性寫道：「人生本來就充滿未知與無常，我們能做的或許只是好好活在當下。」坦言在生死面前，很多煩惱其實都變得微不足道，而母親那顆「樂觀、堅韌的心」，正是他認為最珍貴、最有力量的「良藥」。

最後，黃宏軒也向母親送上深深的祝福：「媽媽妳好勇敢，妳一定會好起來！」真摯的字句令不少粉絲感動留言打氣，盼望他與家人能堅強面對，平安度過眼前的難關。

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