記者張筱涵／綜合報導

日本女星廣末涼子因日前在高速公路上發生車禍後，又在醫院內涉嫌踢傷護理人員而遭警方逮捕，事件震驚社會。對此，知名YouTuber「Hikaru」於13日透過自身YouTube頻道發表看法，表示願意親自聘用廣末涼子，協助她回歸社會。

▲廣末涼子形象重創。（圖／翻攝自廣末涼子Instagram）



Hikaru在影片中提到，演藝圈的環境本就複雜黑暗，即使是過去享有盛名的人物，也可能因為一兩次事件失去所有代言、形象崩毀。他坦言：「我覺得現在的廣末小姐，或許可以考慮脫離演藝圈，改在一個能同時兼顧育兒的辦公室環境中工作，像是公關、行政等等。」

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▲Hikaru是擁497萬訂閱者的YouTuber。（圖／翻攝自YouTube／ヒカル（Hikaru））



Hikaru進一步表示，身為形象較無包袱的創作者，自己有足夠資源提供這樣的工作機會，也強調：「如果可以的話，我很希望能雇用她，甚至是我想拜託她來工作。」

根據日媒報導，廣末涼子在4月7日下午於新東名高速公路駕駛自用車時，追撞一輛大型貨車，與她同行的男性（自稱為經紀人）一同被送往醫院。豈料她在靜岡縣島田市市立綜合醫療中心治療期間，疑似因情緒失控，多次腳踢護理人員導致對方受傷，警方於8日凌晨將其現行犯逮捕，並於9日移送檢方。

此案引發輿論關注，Hikaru公開力挺的舉動也引發熱議，不少網友讚賞其「願意給予再起機會」，也有人質疑此舉是否只是炒作。至於廣末涼子的後續處遇，仍有待司法程序進一步調查釐清。