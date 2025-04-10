李多慧「細肩帶中空」現蹤松山車站！拿手搖飲站路邊…0偽裝全被拍

記者潘慧中／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧來台發展1年多，儘管工作忙碌，仍不時會分享生活點滴。她9日便在社群網站上傳一系列在路邊喝飲料的照片，結果馬上被眼尖網友發現她在松山車站、南港一帶，讓粉絲興奮直呼想偶遇！

▲李多慧被發現在松山車站、南港一帶。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



照片中，可以看到李多慧隨興紮起高丸子頭，不僅清爽俐落，還突顯五官立體度。她單穿一件黑色細肩帶運動上衣，中空短版剪裁，搭配高腰貼身運動褲，完美襯托出纖細腰身。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼李多慧拿著手搖飲相當接地氣。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



李多慧將淺藍色外套披在手上，手裡分別拿著橘色飲料杯與手機，完美沒有偽裝地在台灣街頭漫步，準備過馬路的一幕還剛好被捕捉下來，展現私底下親民的一面。

▲李多慧不時會分享生活點滴。（圖／翻攝自Instagram／florescence._.2）



事實上，李多慧日前曾向《ETtoday星光雲》透露，雖然去年有去台灣很多地方旅行，但今年希望「可以到沒去過的地方探索」，她當時直言台灣很像自己的第二個故鄉，早已融入這裡的生活，日子過得相當充實。