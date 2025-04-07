張家輝執導《贖夢》片尾藏彩蛋！　驚見「劉德華本尊」影迷全看傻

記者黃庠棻／台北報導

金獎影帝張家輝最新自導自演年度恐怖強檔大片《贖夢》將於本週五（11日）在台上映，張家輝、劉俊謙也將於上映當天出席台北首映會造勢，並舉辦多場影人見面會，首映會套票組開賣當天即搶購一空，兩人特地準備驚喜好禮回饋台灣粉絲。

▲張家輝、劉俊謙即將來台參加《贖夢》電影活動。（圖／甲上娛樂提供）

《贖夢》在香港上映以來票房持續奪冠，累積票房直衝3500萬元台幣，後勢持續看漲，日前張家輝、劉俊謙勤跑戲院映後座談，陳慧琳更驚喜現身力挺多年好友，瞬間逗得張家輝興奮大笑。

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張家輝執導《贖夢》打造前所未見的驚悚視覺特效，舉凡在路上奔跑追逐車子的超高速婆婆、擁有同一張人臉的複製人大軍等，堪稱恐怖電影元素大集合，歡迎觀眾本週五、六進戲院與雙帥面對面，一同體驗超乎想像的恐怖惡夢。

▲張家輝、劉俊謙即將來台參加《贖夢》電影活動。（圖／甲上娛樂提供）



張家輝曾勇奪金馬獎影帝、香港金像獎影帝，在香港影人見面會一登場便秒入戲，化身片中被惡夢纏身的計程車司機「蔡辛強」，上演張家輝與蔡辛強的對話，人格切換自如的精湛演技讓在場所有觀眾直呼賺到了。樂壇天后陳慧琳更驚喜出席其中一場映後，呼應劇情自稱「精神病院捕快」，一身黑衣、黑帽與墨鏡登場，現場清唱自己的經典歌曲〈失憶周末〉，讓張家輝、劉俊謙也跟著一起跳舞，全場氣氛超嗨。

▲張家輝、劉俊謙即將來台參加《贖夢》電影活動。（圖／甲上娛樂提供）



《贖夢》不僅在香港票房開紅盤，更榮獲全球國際影展好評盛讚，包括義大利烏迪內遠東影展、韓國富川國際奇幻電影節、西班牙錫切斯國際奇幻電影節、馬來西亞國際電影節、德國奇幻電影節、法國詭奇電影節等，更勇奪英國曼徹斯特Grimmfest電影節最佳導演獎，獲評審團特別表揚「最佳驚嚇電影」、「最佳視覺及特殊效果」，歐美日韓影迷驚嚇聲不斷。

▲張家輝、劉俊謙即將來台參加《贖夢》電影活動。（圖／甲上娛樂提供）

張家輝十分期待相隔10年與台灣粉絲面對面交流，近期出席映後活動時溫馨提醒，無論是恐怖畫面或是驚人結局反轉，都請觀眾不要暴雷，親自進戲院感受，才能體驗到最精采的《贖夢》過程。



《贖夢》巨星雲集，在《周處除三害》飾演反派的香港演技派男星袁富華，這次飾演劉俊謙的爸爸，是集結躁狂、怨恨、厭惡、悲慘於一身的角色，他提到在正式拍戲前，事先與導演張家輝細膩討論劇本與角色，就連自身造型也費心打點，才能與劉俊謙撞擊出最完美的火花。

▲袁富華在《贖夢》飾演劉俊謙的爸爸。（圖／甲上娛樂提供）

而近期主演浪漫電影《久別重逢》而被譽為「國民初戀」的許恩怡，也在片中與「香港男神」劉俊謙首度同台飆戲；她在片中的惡夢是看見「滿臉是血的巨頭怪嬰」，並陷在血池裡與怪嬰對峙。許恩怡原本以為會在血池上盪鞦韆的拍戲，心想應該很輕鬆。

▲許恩怡。（圖／甲上娛樂提供）

沒想到要表現出聲嘶力竭、痛苦的絕望感，許恩怡坦言「就像來一場決鬥，不停來來回回拍了6、7個小時，起初覺得（巨嬰）很可愛，到最後很恨，過程感受很壓迫、逼真！」她表示導演張家輝充滿想像力，最後看成品時大讚非常厲害。

不僅如此，《贖夢》片尾也暗藏神秘彩蛋，原來男神劉德華也在片中軋上一角，令影迷相當驚喜。《贖夢》故事敘述劉俊謙飾演的文醫生負責醫治飽受惡夢所苦的夜班計程車司機蔡辛強（張家輝飾），文醫生察覺蔡辛強無法分辦夢境與現實，身體機能出現衰退，決心找出問題根源，但追查過程中怪事不斷，駭人真相即將一一揭開。

▲張家輝、劉俊謙即將來台參加《贖夢》電影活動。（圖／甲上娛樂提供）

這部橫跨夢境與現實的驚悚恐怖大片《贖夢》將於本週五4月11日在台隆重懼獻，4/11首映會及4/12影人見面會套票組現正在博客來售票網熱賣中，現場觀眾可與張家輝、劉俊謙近距離互動，領取限量A3影人印刷簽名海報，還有機會獲得香港空運來台的《贖夢》角色特殊造型鑰匙圈以及電影大學T等驚喜好禮，更多資訊請追蹤甲上娛樂粉絲團。