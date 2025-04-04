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日大咖主持人驚罹食道癌！　石橋貴明宣布停工…前妻是鈴木保奈美

記者陳芊秀／綜合報導

63歲日本大咖主持人石橋貴明昨日（3）宣布自己罹患食道癌。他與木梨憲武組合「隧道二人組」，從喜劇表演到當紅綜藝節目主持人，前妻是鈴木保奈美，2021年宣布離婚結束23年婚姻，如今罹癌，他表示全面停止演藝活動，要準備住院手術，消息震驚演藝圈。

▲▼石橋貴明宣布罹患食道癌，全面停止活動將住院手術。（圖／翻攝自日網）

▲石橋貴明在日綜主持界地位資深。（圖／翻攝自日網）

綜合日媒報導，石橋貴明透過自己的YouTube頻道宣布罹癌。他表示自去年秋天開始，感到身體狀況不佳，雖然持續努力工作，但是到今年2月身體狀況實在太差，因此到醫院檢查，結果被診斷出罹癌。他進一步說明：「位置是在食道。根據醫生的說法，因為早期發現，所以稍微感到安心了一些。不過為了治療，我需要住院並接受手術……。」因此包括YouTube頻道等所有演出活動全面暫停。影片最後的字幕寫著：「阿貴不會輸給病魔！所以大家一起等待他的復出吧！」

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▲▼石橋貴明宣布罹患食道癌，全面停止活動將住院手術。（圖／翻攝自YouTube）

▲石橋貴明宣布罹患食道癌，全面停止活動將住院手術。（圖／翻攝自YouTube）

石橋貴明活躍綜藝圈數十年，目前手上節目除了電台節目、特別節目、網路節目，還與搭檔木梨憲武有音樂巡迴活動等，兩人交情深厚。

▲▼石橋貴明與木梨憲武組成「隧道二人組」走紅日本綜藝圈。（圖／翻攝自日網）

▲石橋貴明與木梨憲武組成「隧道二人組」走紅日本綜藝圈。（圖／翻攝自日網）

木梨憲武4日透過IG發文，「各世代的朋友們與忠實粉絲們，我們的石橋隊長，現在已經開始啟動『健康第一』的行動了！請一邊關注大谷翔平在美國職棒和日本職棒的動態，一邊好好養好身體，準備迎接下一場演唱會吧」。他表示「隧道二人組」將會登上東京巨蛋開唱，歌單由他來規劃，最後強調「用健康的靈魂來迎戰吧！PEACE。」隔空為好搭檔打氣。

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