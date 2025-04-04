全恩菲親發聲「現在我很健康」！　現身機場喊話台灣人：被溫暖感動

記者張筱涵／綜合報導

韓籍啦啦隊女神全恩菲日前被爆因情緒狀況與球團合作不穩等情況，4月4日在社群平台連發3篇貼文，進一步透露現況與心情，讓粉絲安心。

▲全恩菲發出自拍分享近況。（圖／翻攝自Threads／@jexxbi）



全恩菲第一篇貼文中，配上一張自拍照，開心分享：「3天裡吃了兩次火鍋，台灣食物很好吃」，展現對台灣美食的喜愛。第二篇則是在機場所拍攝的照片，雖未正面說明來台目的，但她語帶保留地寫下：「我也想快點見到大家，但是沒能告訴大家想要的消息，很抱歉，雖然不是馬上，但好像會有見面的機會。」

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同時，全恩菲也感謝粉絲的支持與等待，「感謝大家的等待、喜愛和擔心，被台灣人的溫暖感動了，稍等一下，我們會展現努力的樣子。我也在努力學習中文！我不會受傷的，不用擔心！太健康了，台灣人太親切了。」

▲全恩菲秀出機場照透露可能有機會和台灣粉絲見面。（圖／翻攝自Threads／@jexxbi）



第三次發文則是在第一篇自拍下留言，全恩菲簡短表示：「不用擔心，過去只是過去，現在我很幸福很健康。」言語中釋出正能量，也回應外界對她心理狀態與健康狀況的關注。

▲全恩菲發文。（圖／翻攝自Threads／@jexxbi）