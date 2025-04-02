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許瑋甯捐10萬獎金鼓勵劇本創作　許願拍喜劇「想當早餐店老闆娘」

記者蕭采薇／台北報導

第十七屆「拍台北」電影劇本徵選活動，正式向全球公開徵件，邀請對電影劇本創作有興趣與熱情的創作者們踴躍參加，總獎金高達新台幣100萬元。許瑋甯更特別捐助新台幣10萬元給「拍台北」佳作獎金（每名2萬元，共計5名），希望讓更多的優秀電影劇本創作被看見。

▲許瑋甯贊助10萬元，作為本屆拍台北獎金，希望激勵更多人投入劇本創作。（圖／許瑋甯提供）

▲許瑋甯贊助10萬元，作為本屆「拍台北」獎金。（圖／許瑋甯提供）

「拍台北」電影劇本徵選活動以鼓勵劇本創作者為宗旨，邀請創作找一同撰寫台北故事。入圍及得獎作品不僅有機會搬上大銀幕，更得以角逐新台幣50萬元首獎。活動至今已邁入第十七年，在多年努力下，劇本徵件數在上屆達到180件創下歷史新高。

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許瑋甯深知劇本的重要性，認為劇本是奠定一部片的基礎，更是能持續推動創意激盪的核心。她說：「大學選修的是編劇與導演，至今還記得在創作文本時的那份成就感。」許瑋甯體會過「突發靈感的瞬間」內心那種雀躍與珍貴，因而讓她更加感謝那些創作劇本的人，以及理解其中的不容易。

▲謝駿毅執導，劉以豪、宋芸樺主演的《帶我去月球》，改編自第六屆拍台北電影劇本徵選銀獎《雨生台北》。（圖／好好電影工作室提供）

▲劉以豪、宋芸樺主演的《帶我去月球》，改編自第六屆拍台北電影劇本徵選銀獎《雨生台北》。（圖／好好電影工作室提供）

拍台北電影劇本徵選鼓勵創作者書寫「在台北發生的故事」，許瑋甯表示：「如果要在台北拍一個故事，我最想要演出早餐店老闆娘的角色！不單只因為自己喜歡煮東西，而是在演的同時，手也要不停的動作，同時還要把台詞講好。」是非常具挑戰性的角色。

▲許瑋甯贊助10萬元，作為本屆拍台北獎金，希望激勵更多人投入劇本創作。（圖／許瑋甯提供）

▲許瑋甯贊助10萬元，希望激勵更多人投入劇本創作。（圖／許瑋甯提供）

許瑋補充：「早餐店老闆娘也是一種社會照顧者，照顧所有上課上班的人們，用好吃的早餐開啟他們美好的一天。」許瑋甯認為，這樣的故事如果以喜劇的方式呈現，必定既有趣又溫馨。

▲第七屆拍台北電影劇本徵選得主張耀升的創作《藍色項圈》，由導演張訓瑋拍成同名電影。（圖／華文創提供）

▲第七屆拍台北電影劇本徵選得主張耀升的創作《藍色項圈》，由導演張訓瑋拍成同名電影。（圖／華文創提供）

許瑋甯分享自己在台北發生的最動人的故事，她難忘小學一年級的時候，外婆假日總會帶她上傳統市場，幫她在菜市場口的米粉湯店點一碗米粉湯和油豆腐，「不管是店裡的老闆娘，在菜市場販賣東西的攤販阿姨、叔叔們，他們都非常地照顧我，我覺得對我來說在台北最動人的故事就是人情味！」許瑋甯表示長大後，只要街道上有救護車經過，就會看到所有駕駛人努力把車道讓出來，「這是我在台北常常看到最溫暖的風景。」

 

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