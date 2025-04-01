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是真的！盧廣仲愚人節正式宣布喜訊：這是一個充滿矛盾的日子

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲在今（1日）愚人節當天推出翻唱單曲〈愚人節快樂〉，這首歌曲翻唱自獨立音樂人陳卓的作品〈愚人節〉，盧廣仲表示希望透過自己的重新詮釋，讓更多人聽見這份深藏的情感。盧廣仲說：「從大學時代就常常在深夜到處搜尋好聽的歌曲，一直有很多欣賞的作品，所以決定啟動『傷心翻唱企劃』，也邀請歌迷推薦給我你心目中的寶藏歌曲。」

▲▼盧廣仲《愚人節快樂》。（圖／添翼提供）

▲盧廣仲推出新歌〈愚人節快樂〉。（圖／添翼提供）

盧廣仲表示，之所以選擇在愚人節這天發布這首歌曲，是因為他覺得愚人節是一個充滿矛盾的日子。一方面，人們用玩笑來掩飾真心，另一方面，又藉著玩笑來試探彼此的心意。他希望透過這首歌曲，鼓勵那些還未踏出一步的人，勇敢地表達自己的情感，不要讓遺憾成為永遠。

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而〈愚人節快樂〉也是盧廣仲即將推出的首張翻唱專輯的首波單曲，接下來也即將透過他獨特的嗓音詮釋多首他與添翼團隊精挑細選的私藏情歌，為這些歌曲注入全新的生命力。

而目前在獸醫教育領域創業的獨立音樂人陳卓，得知歌曲被他一直都很欣賞的盧廣仲翻唱後表示：「一般人可能會覺得廣仲的歌好像不會太難，但實際上超難唱的！收到消息很驚喜，非常感謝小虎老師、廣仲、添翼的邀請。」盧廣仲也鼓勵陳卓持續創作更多動人的音樂。

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