車神2大禁忌！沈玉琳脫口「賣掉」車主嚇到比噓　結果真的出事

記者劉宜庭／綜合報導

主持人沈玉琳除了被封為「荒謬大師」，也是演藝圈出了名的愛車人士，近日在節目分享「車神」相關禁忌，其中包括車震、在車上談論賣車話題。

沈玉琳近日主持節目期間，聽到嘉賓圓圓分享年輕時曾與男友在車內進行親密行為，被問到「你沒有過嗎？」他立刻否認，「我沒有，我沒有在車子，因為我怕觸怒車神。」主持搭檔Ｍelody也認真「他是愛車人」，同場嘉賓薔薔也表示有聽過類似的說法。

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▲沈玉琳分享坊間賣車禁忌 。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

沈玉琳分享坊間傳聞的車神禁忌：「因為做過之後，那個車子就會事故不斷。」曾經嘗試車震的圓圓也表示：「我真的覺得車有車神，因為那一次之後，我那時候那個男朋友，他就大小事故不斷，我真的覺得，所以就再也不要嘗試。」

此外，沈玉琳也提到，賣車也有賣車的禁忌。有一次，他不知道朋友打算賣車，「那天他來載我，然後我就說『你那個車問題這麼多，你要不要考慮把它賣掉』。」車主當下大吃一驚，急忙比出「噓」的手勢提醒：「不可以讓車知道你要賣掉它。」

▲沈玉琳問完立刻讓車主嚇到比「噓」手勢。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

當時，沈玉琳驚問「你還真的想賣？」車主無奈表示「不要講了，你還一直講！」並進一步提到原因，「一旦車子知道你要賣掉它，它就不會讓你賣掉了。」後來，沈玉琳說，「果不其然，我回到家以後，一個小時以後他打給我，他說他獨自開回家的時候，就去撞電線桿，爛到那個車二手車商也不收了。就是你讓車子知道你要賣它，它就不會讓你賣了。」

不過，家中經營二手車行的薔薔則分享不同看法與經驗，認為好好告別也是一個作法，「因為我好幾台也是這樣，因為我是滿捨不得的，可我爸爸就堅持要賣掉，然後我就跟它好好講說『我捨不得』，後來它其實也就OK了，就是有順順的。」