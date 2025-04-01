余祥銓二胎計畫放眼猴年　歌王余天不唱歌只追劇原因曝

記者葉文正／台北報導

藝人余祥銓與妻子柔柔日前出席世貿美容展，力挺好友吳紹琥院長，席間提到二胎計畫，余祥銓表示：「我們去算命，馬跟羊跟我們生肖不合，所以要生猴寶寶。」並爆料爸爸余天竟然天天都在追劇，完全不想復出唱歌。

▲余祥銓(右)與柔柔(左)力挺好友吳院長。（圖／記者葉文正攝）

因為暫時沒有要生第二胎，所以余祥銓跟柔柔笑說：「現在恩愛只能抽出來，雖然我已經四十歲了，每天早上起來還要壓好嗎？還是一尾活龍。」卻被柔柔吐槽：「是嗎？」

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▲余祥銓(右)與柔柔打算猴年生二寶。（圖／記者葉文正攝）

因為余大哥之前傳出肝有囊腫，腦部也有血塊站不起來。但余祥銓說：「余大哥身體還不錯，賺錢的話我來賺就好了，他現在都在追一部戲《難哄》，，不放過任何片段，柔柔也很愛，媽媽也愛看，但他們在不同房間看，媽媽比較慢跟不上進度。」

余祥銓也提到，有節目跟國外演唱都找余大哥，但他意願不高，「爸爸16歲工作到現在了，也該休息一下，我提過去日本玩，但他們就想待在家裡，我說東西好吃啊，他們就回答，台灣吃不是一樣。但澳門先不要，我怕我賺的被花光光。」

提到女兒小元寶，柔柔說會讓她三、四歲時上學，「她現在語言能力很好，還會回答我，還會自己拿餅乾，藍莓草莓還會自己分辨，她也是愛吃，也分得清一百元跟一千元，已經一歲四個月了，有人來家裡打牌，她還說不要打牌，ＮＯＮＯ，會一直跑過來。還自己要拿錢去買牛奶跟麵包，很聰明。」

余祥銓也提到，兩個月就要找吳紹琥院長一次，柔柔也會打音波跟玩美電波，不會痛，已認識院長五年，，但柔柔不用舒眠，我不太怕痛，生過小孩更不怕痛。余祥銓說：「我媽(李亞萍)維持的都很好，靠衰老點滴，全身回春，我則是趁保養時睡兩小時，就好有精神，我還要去主持白沙屯媽祖活動，我還基督教的。」不分宗教仍是要努力工作。