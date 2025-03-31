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韓娛10大爭議一次看！　不只金秀賢…鄭雨盛捲多角戀、SUGA酒駕道歉

文／網路溫度計

韓國娛樂圈近來風波不斷，除了金秀賢與金賽綸的事件鬧得沸沸揚揚，柳演錫、李準基等人也被爆出逃漏稅爭議，引發熱烈討論。然而，這只是冰山一角！近兩年來，韓國演藝圈屢傳負面新聞，從吸毒、酒駕、逃兵役，到性犯罪等事件層出不窮。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近兩年深陷爭議的韓國藝人，帶你一起了解這些風波背後的影響！

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No.10 都敬秀｜室內抽菸

▲都敬秀。（圖／翻攝自Company Soosoo）

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▲都敬秀。（圖／翻攝自Company Soosoo）

韓國對吸菸的管理相當嚴格，戶外必須在特定吸菸區才能吸菸，而邊走邊抽或室內吸菸更是明令禁止。不過有許多到韓國旅遊的網友曾討論，經常在大街上看到當地人吞雲吐霧，似乎對規定視若無睹。這種現象也出現在名人身上，例如男團EXO成員都敬秀（D.O.）在2023年就被抓包在室內吸菸，引發爭議。

當時有網友從EXO官方YouTube影片中發現，都敬秀右手握著黑色物體，鼻孔還噴出白煙，疑似在室內吸菸的畫面立刻引發劇烈討論，「室內抽菸，不管其他人感受，真的不行」、「哇我嚇到了」、「哇哇哇超超超意外」、「如果是事實就好好道歉吧」。雖然所屬公司迅速刪除片段，但網友已截圖並提出投訴。最終，都敬秀因違反《國民健康促進法》被罰款。根據韓國法律，在指定禁菸區的公共設施吸菸，將面臨最高十萬韓元罰款。

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◎吸菸能導致肺癌、心臟血管疾病及肺氣腫

No.9 金赫拉｜校園霸凌

▲金赫拉。（圖／翻攝自Gram Entertainment、Netflix提供）

▲金赫拉。（圖／翻攝自Gram Entertainment、Netflix提供）

演員金赫拉因在韓劇《黑暗榮耀》中飾演霸凌五人幫之一的「毒蟲」李蓑羅而走上事業巔峰，不料2023年卻被《Dispatch》（D社）爆料她曾在校園時期參與混混幫派，涉及校園暴力、勒索等行為。對此，金赫拉承認曾加入組織，但否認直接參與暴行，稱自己只是旁觀者；D社隨後公開了她的親筆道歉信及受害者通話內容，反駁了她的說法。儘管始終堅稱未欺負他人，2024年也宣布已與受害者達成和解，但金赫拉仍因爭議被多個劇組換角，長時間消失在螢光幕前。

2025年3月13日，正當韓國演藝圈因「金秀賢、金賽綸事件」鬧得沸沸揚揚之際，金赫拉宣布將以電影《救贖者》重返演藝圈。網友對此反應兩極，有人認為她已盡力負責且態度真誠，但也有不少人認為霸凌造成的傷害無法抹滅，批評「她大概這輩子沒這麼感激秀賢了」、「安靜地活著吧」、「電影叫《救贖者》太諷刺了」、「她是爭議爆發後才聯繫受害者」。

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◎校園反霸凌專線：1953
◎職場反霸凌專線：1955

No.8 RAVI｜逃兵役

▲RAVI。（圖／翻攝自IG／ravithecrackkidz）

▲RAVI。（圖／翻攝自IG／ravithecrackkidz）

南韓成年男性依規定需服兵役近2年，由於時間較長，過去曾有藝人會試圖找藉口免除兵役。2023年，男團VIXX前成員RAVI（金元植）因涉嫌偽造健康證明，假裝罹患癲癇以逃避兵役，遭首爾南部地檢署起訴。RAVI隨後在個人IG上傳手寫道歉信，坦承因疫情導致合約延期，加上違約金壓力，才做出錯誤選擇。他在信中也宣布退出VIXX，以免連累其他團員。RAVI過去以「健康因素」為由，以社會服務要員（類似台灣替代役）身份入伍，但未詳細說明原因。此次被判有罪，他不僅可能面臨1至5年有期徒刑，還需重新履行兵役義務，引發網友討論，「不勝唏噓，不愛惜羽毛」、「關完還是要當兵」、「RAVI啊怎麼這麼傻」。

No.7 文泰一｜性犯罪

▲文泰一。（圖／翻攝自FB／NCT127）

▲文泰一。（圖／翻攝自FB／NCT127）

文泰一是男團NCT最年長的成員，2023年因車禍導致大腿骨折，暫停演藝工作專心休養。2024年，他逐漸回歸團體活動，卻在8月28日被經紀公司SM娛樂以「涉及性犯罪刑事案件」為由宣布退團，震驚粉絲。

據警方調查，文泰一涉嫌「特殊準強姦罪」，與2名熟人對一名醉酒女性實施性暴力，並於2024年6月被起訴。令人震驚的是，他在6月犯案並立案調查後，仍在7月至8月初參與團體回歸及粉絲見面會活動，直到8月中旬SM得知起訴消息後才勒令退團。此舉讓粉絲感到毛骨悚然，痛批他的行為不僅毀了自己的演藝生涯，也讓團體形象受損，「還真的是SM都護不了的程度」、「如果沒被爆出來，他是不是以為能瞞天過海」、「文泰一你到底是怎麼有臉繼續活動的」、「活該不珍惜羽毛」。

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No.6 劉亞仁｜吸毒遭判刑

▲劉亞仁。（圖／翻攝自YouTube／KBS News）

▲劉亞仁。（圖／翻攝自YouTube／KBS News）

演員劉亞仁2015年憑藉電影《逆倫王朝》成為韓國史上第二年輕的青龍影帝，隨後以《燃燒烈愛》、《地獄公使》等作品展現精湛演技，星途一片光明。不過，2024年2月他爆出濫用「牛奶針」、「大麻」、「K他命」等多項毒品高達181次，並涉嫌教唆友人滅證及協助共犯逃亡，同年7月一審被判1年有期徒刑並當庭收押，罰金200萬韓元（約台幣4.5萬元）。

毒品案件調查期間，劉亞仁在2024年7月還捲入一起同性性侵案，被一名30歲男子指控在他熟睡時性侵；經紀公司否認指控，警方最終也因證據不足決定不送檢。2025年2月18日，毒品案件二審結果出爐，法院認為他已悔過並克服毒癮，改判1年有期徒刑、緩刑2年，劉亞仁當庭獲釋。此判決引發大眾嘩然，網友紛紛表示「男星就是爽」、「他一審就沒被判很重，而且通常初犯都會從輕」、「以他的咖位看來，等個幾年復出還是比較有希望的」、「劉看眼神吸成那樣，感覺要回來也滿困難的」、「他已經被拘留快半年，所以還是有關到」。

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No.5 鄭雨盛｜多角戀醜聞

▲左為鄭雨盛，右為文佳菲與兒子合照。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain、IG／iamchocobi）

▲左為鄭雨盛，右為文佳菲與兒子合照。（圖／翻攝自YouTube／KBS Entertain、IG／iamchocobi）

韓國影帝鄭雨盛以帥氣外貌和溫文氣質深受喜愛，是演藝圈公認的黃金單身漢。不料，2024年11月他卻被D社踢爆早已秘密當爸，甚至陷入腳踏三條船，震驚眾人。據報導，鄭雨盛與小16歲的模特兒文佳菲育有一子，儘管他進行了親子鑑定，卻堅持不結婚，僅承諾支付生育及撫養費用。更令人驚訝的是，鄭雨盛還被爆出同時與一名交往1年的圈外正宮女友，以及一位已婚會計師維持10年戀情。對此，經紀公司低調回應：「請諒解藝人私生活無法確認，請外界克制猜測性謠言。」

面對醜聞風波，鄭雨盛一度宣布不出席南韓影壇盛事「青龍電影獎」，但最終仍以「最優秀作品」頒獎人及獲獎者身份登台。他在台上臉色凝重地回應私生活爭議，表示不希望個人事件影響電影，並向所有支持他的人致歉，承諾會履行父親對兒子應盡的責任。台下演員們以熱烈掌聲回應，唯獨惠利沒有鼓掌，這一幕引發網友熱烈討論，紛紛留言「更愛惠利了，沒在跟你看場面演戲」、「鼓掌什麼，這是啥值得讚賞的事嗎」、「禮貌性鼓掌就沒問題，過度熱烈和歡呼真的莫名其妙」、「愛死惠利的表情」。

No.4 Jennie｜室內抽菸

▲Jennie。（圖／翻攝自IG／jennierubyjane）

▲Jennie。（圖／翻攝自IG／jennierubyjane）

BLACKPINK成員Jennie經常在社交平台上分享近況，不過在2024年7月8日，她個人YouTube頻道所發布的意大利卡布里島活動花絮影片中，被拍到疑似在室內吸菸的片段，引發軒然大波。畫面中，Jennie坐在化妝鏡前，手中拿著疑似電子菸的物體，隨後吐出一團煙霧，角度看起來像是將煙噴向工作人員臉上。雖然片段已刪除，但輿論早已發酵。

無論在韓國還是卡布里島，「室內吸菸」都屬違法。許多網友也進一步抨擊Jennie不僅在室內吸煙，還將煙霧噴向化妝師，認為此舉不尊重他人；更有網友表示已向韓國駐義大利大使館檢舉，要求調查並懲處。事件發酵後，Jennie透過個人公司發表道歉聲明，承認室內吸菸行為對工作人員造成困擾，並透露已親自向在場人員致歉。公開道歉當日，網路聲量高達4,431筆，粉絲紛紛表示「公眾人物一舉一動都被放大，真的要謹慎」、「成年女性吸菸哪有錯？」但也有網友不買帳，批評「室內吸煙超沒禮貌」、「吐煙到別人臉上就是水準低」、「讓別人吸二手菸是大問題」。

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No.3 SUGA｜酒駕

▲SUGA。（圖／翻攝自YouTube／디스패치Dispatch）

▲SUGA。（圖／翻攝自YouTube／디스패치Dispatch）

世界衛生組織分享，15歲以上的韓國人每人平均每年飲酒10.9升，也因此登上亞洲地區人均飲酒量最高的國家。儘管韓國人愛喝酒，但對酒駕行為卻極為嚴格，尤其藝人一旦涉及酒駕，往往會引發輿論強烈批評。2024年8月，防彈少年團（BTS）成員SUGA酒後騎電動機車摔倒被警方發現，隨即以酒駕名義被立案調查，並因血液中酒精濃度超過0.227％面臨加重量刑。

事發後，SUGA與經紀公司BIGHIT發表聲明，稱他騎的是電動滑板車，並在停車時自摔。然而，SUGA騎乘的是最高時速可達30公里的電動機車，根據韓國道路交通安全法，這與汽機車屬於同一類型，適用酒駕法規。此舉引發網友不滿，批評聲明避重就輕，「差很多欸，怎麼會有人看不出來」、「不曉得公司跟本人在想什麼」；但也有部分網友認為，SUGA可能不清楚兩者差異，「搞不好他根本不知道定義差在哪」、「可能他和公司都以為那個就叫電動滑板車」。事件在社群平台引發高度討論，當日聲量高達3,487筆。BIGHIT隨後再度澄清，強調並非故意混淆車種以逃避刑責，而SUGA也再次道歉，表示酒駕行為連累了BTS的名聲。最終，首爾西部地方法院判處SUGA罰款1,500萬韓元（約新台幣33.9萬元）。

【網路溫度計DailyView提醒您】
◎飲酒勿開車！飲酒過量，有害健康
◎未滿18歲者禁止飲酒

No.2 李善均｜涉嫌吸毒

▲李善均。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

▲李善均。（圖／翻攝自YouTube／YTN）

2023年10月，南韓娛樂圈爆出「L姓一流演員」涉嫌吸毒，隨後演員李善均的經紀公司出面證實主角就是他，並表示他正配合調查；公司也透露李善均長期遭事件相關人物A女恐嚇威脅，已向調查機關提交訴狀。據了解，警方是透過李善均與毒品前科犯的帳戶和通聯紀錄，發現他因被威脅「爆料吸毒」而支付3.5億韓元（約新台幣900萬元）封口費，整起事件才因此曝光。消息一出，震驚各界，網友紛紛表示「出軌都沒有這麼震驚」、「怎麼會？我好欣賞他的演技耶」、「太震驚了，我不能接受」。

10月28日，李善均首度現身警局，並在鏡頭前公開道歉。11月3日，仁川警察廳公布初步驗毒結果，李善均的100根頭髮樣本均未驗出毒品反應，顯示他過去8到10個月未接觸毒品。隔日他二度到案說明，腳毛檢測同樣呈陰性。不過，A女卻堅稱他在其住處多次吸食大麻、K他命及冰毒，而李善均也辯稱A女欺騙他吸毒。12月23日，李善均三度現身警局配合調查，並於26日申請測謊以釐清雙方說法可信度。正當外界期待真相大白時，12月27日卻傳出他在車內燒炭輕生，享年48歲；消息一出，震驚全網，粉絲與外界無不感到痛心與惋惜，當日網路聲量飆升至12,811筆。

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再給自己一次機會，珍惜生命，勇敢求助並非弱者。
◎生命線協談專線：1995
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◎衛福部安心專線：1925（依舊愛我）24小時免付費

No.1 金秀賢｜未成年戀愛說、7億賠償金糾紛

▲金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

▲金秀賢。（圖／翻攝自YouTube／가로세로연구소）

近期金秀賢與金賽綸之間的爭議在韓國演藝圈引發軒然大波，成為外界關注的焦點，其中最受矚目的兩大關鍵在於「未成年戀愛」以及「7億元糾紛」，這些爆料直接衝擊金秀賢多年來建立的暖男形象，令許多粉絲和大眾感到失望與憤怒。即便他主演的Disney+韓劇《山寨人生》仍宣稱照常進行，但已有多數代言品牌選擇切割合作關係，恐面臨巨額違約金賠償。

自3月10日韓國YouTube頻道「橫豎研究所」首次公開爆料後，事件迅速發酵，雙方幾乎天天隔空交火，不斷釋出新證據與聲明。據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，每日相關網路聲量屢破萬筆，顯示此事在社群平台與媒體間持續高熱度。金秀賢所屬經紀公司Gold Medalist雖然承認兩人曾有過戀愛關係，但否認未成年戀愛的指控；同時公司也澄清7億韓元賠償金由公司代為支付，且早已認列為壞帳，強調從未要求金賽綸償還，金秀賢也一概不知情。然而，這番解釋不僅未能平息輿論，反而被爆料方多次指控說詞前後矛盾，漏洞百出。大部分網友認為金秀賢難辭其咎，要求他退出所有綜藝節目與影視作品，「金秀賢就不能趕快認命道歉嗎」、「事情感覺越來越黑暗」、「真的對金秀賢很失望」。

▲韓國10大爭議纏身藝人。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

▲韓國10大爭議纏身藝人。（圖／ETtoday娛樂星光雲製圖）

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