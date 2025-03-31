BIGBANG演唱會合體！GD緊擁太陽、大聲幸福笑了　歌迷淚崩：青春復活

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BIGBANG即將在2026年迎來20週年，天王G-DRAGON連續兩天在高陽室外體育館開唱，他搶先預告「我跟兄弟們要20歲了，20歲就要有成年禮」，暗示團體BIGBANG預計回歸。沒想到，就在30號演唱會當天，太陽、大聲作為嘉賓登場，驚喜合唱〈HOME SWEET HOME〉，甚至在最後再度合體唱〈LAST DANCE〉，3人在台上相擁的畫面令人動容，粉絲淚崩表示「不能沒有他們」、「抱在一起太催淚」。

▲GD睽違88個月回歸。（圖 / Galaxy Corporation提供）



G-DRAGON睽違88個月重回舞台，巡演《G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch]》從首爾站揭開序幕，29日找來天后CL助陣，30日隊友太陽、大聲驚喜現身，3人重現MAMA舞台的霸氣演出，兩位隊友的聲音瞬間讓全場近4萬人沸騰不已，掀起演出最高潮，帶來一段精彩舞蹈互動與演出，氣溫雖只有零下，但歌迷情緒高漲。

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▲▼BIGBANG演唱會合體，3個人緊擁彼此歌迷淚崩。（圖／翻攝自推特kami_bb_）



不僅如此，G-DRAGON帶來一連串演出之後，在唱到〈LAST DANCE〉時，太陽、大聲再度登上舞台，3人合唱經典歌曲，GD前面擁著太陽、後面抱著大聲，用雙臂緊緊鎖住彼此，臉上的幸福笑容藏不住，更是讓歌迷當場淚崩，感動表示「兄弟們來了」、「謝謝你們回歸」、「我的青春滿血復活」。

▲▼GD此套巡演即將在7月登台。（圖 / Galaxy Corporation提供）



其中，大聲更穿著「我愛GD」的上衣現身，以逗趣又可愛的方式應援，對哥哥的愛溢於言表，BIGBANG難得再度合體，掀起超大話題與關注度，而GD於29日親口證實「3兄弟要回歸了」，迎接團體20歲生日，也讓歌迷期待不已。此外，天王G-DRAGON此套巡演即將於7月12、13日來到台北小巨蛋開唱，票價與售票日請關注主辦單位。