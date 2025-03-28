金秀賢當兵與高二金賽綸私密對話曝！　深夜邀約「別回家來我這」

記者劉宛欣／綜合報導

YouTube頻道《橫豎研究所》主持人金世義，28日晚間持續在直播中公開金秀賢與高二時期、未滿18歲（2018年4月13日）的金賽綸私密對話，對話中可看到金秀賢表示「洗衣服！脫光衣服！是七龍珠ㄎㄎㄎㄎㄎㄎ」，當時是他的服兵役期間，就已經與金賽綸對話頻繁，會向女方報備自己的行程，明顯與公司先前說的2019年底才開始交往有所出入。

▲金世義28日晚間持續新一波爆料。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

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此外，還公開了多張同一時期（2018年）的對話截圖，也就是金秀賢公司主張兩人尚未交往的時期，金賽綸表示自己到家應該晚上6點了，金秀賢回應「那別回家，來我這裡」，金賽綸聞言表示「現在嗎？知道了」。其他還有金秀賢當兵時期每次休假時，兩人的對話截圖，看得出來似乎放鳥過金賽綸，讓金賽綸無奈寫下「休假期間當然要好好玩樂，可是約好了卻當天放鳥，還一整天都連絡不到人，讓人心情不太好」，不過後來又刪除了這段話，用較柔軟的語氣表達不滿，金秀賢則撒嬌回「我錯了」。

▲金世義釋出金秀賢當兵期間與金賽綸私密對話。（圖／翻攝自YouTube／橫豎研究所）

金世義也沒有忘了雪莉親哥哥的28日下午的最新3點指控，雪莉哥哥指出妹妹2017年與金秀賢共同主演電影《Real》時，根據工作人員與演員的證詞，兩人床戲是臨時加的，且現場明明有裸露戲替身演員，卻說服雪莉親自演出，且有說法稱當天替身因病缺席，後來卻又有人爆料替身演員當天確實在現場，要求金秀賢與表哥李沙朗（李路白）給予回應，目前公司方面則表示「正在確認中」。對此，金世義批評道「你們整間公司真的會下地獄，好意思對我們以強力法律措施對應？你還是人嗎？」