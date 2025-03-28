六月親睹「按讚風波」現場　年輕夫妻為清涼照開戰

記者劉宜庭／綜合報導

女星六月（蔡君茹）近日在社群平台上分享一場聚會中遇到的「按讚風波」，現場一對年輕夫妻因為社群按讚行為發生爭執，讓她大感困惑，更坦言自己平時幾乎不按讚，引起網友共鳴與熱議。

六月在貼文中回憶，當天參加一場年輕人聚會，現場一對夫妻因老公習慣幫女生清涼照按讚而爆發爭吵。女方質問：「你為什麼都要去按女生清涼照讚啊？」男方則回應：「就好玩啊！按讚又沒什麼～就只是滑過按一下啊。」接著女方反擊：「那如果我也都去按肌肉男讚呢？」男方則覺得無所謂，認為每個人都有按讚的權利，但當女方指出他還會與對方私下聊天時，男方則強調：「你想太多了吧！就是一般聊天啊。」

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▲六月發文。（圖／翻攝自六月臉書、Threads）

夫妻二人爭論不休，最後還向六月等人徵詢意見，卻讓她陷入兩難。六月搞笑表示：「今天我直接逃脫現場，還是回家喝酒比較安全。」她也寫下個人看法：「我本人幾乎是不按讚的～因為我覺得按讚＝喜歡，按讚是很私密的事情，所以我幾乎不按讚，不管再熟的朋友都一樣⋯⋯。」

六月一向以真性情著稱，此番直率分享也讓不少粉絲留言表示贊同，同為女藝人的愛雅也說「我也覺得按讚＝喜歡」，她則回應「真的」；不過也有網友提出不同看法「按讚就好像是『已閱』，這是很自然的事情」，她則笑回「公文哦」。