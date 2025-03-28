《木曜》4成員突合體！飛越南出外景原因曝光 網驚喜：一定要看

記者潘慧中／綜合報導

YouTube節目《木曜4超玩》2024年9月直播時，邰智源和前製作人阿良無預警宣布「木曜一代軍」、也就是六大金剛退役，令粉絲十分不捨。事隔半年，其中4人突然合體，瞬間勾起不少人的回憶！

▲泱泱PO出久違的「兄妹合體照」。（圖／翻攝自Instagram／lynnwu0219）



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原來一行人是飛往越南錄製《綜藝玩很大》，阿部瑪利亞、泱泱（吳泱潾）在KID（林柏昇）的黃隊，坤達的黑隊成員則是陳妤、中信啦啦隊「Passion Sisters」的成員畇二和Energy團員蕭景鴻（阿弟）。

▲黑隊陣容。（圖／翻攝自Instagram／yuner.31）



泱泱27日突然在社群網站曝光合照後，至今已吸引2.8萬人按讚，大批粉絲都激動留言：「這組合真的太讓人懷念」、「我要哭了！！久違的木曜組合」、「這集一定要看！」

事實上，隨著《木曜4超玩》幕後團隊出走、主持人退役，成員們各自出席活動被問及此事都表示不清楚；阿部瑪利亞年初宣布要與麥卡貝結束經紀合作約後，邰智源則表示祝福。

▲《木曜4超玩》的未來動向受到關注。（圖／翻攝自Instagram／muyao4）



至於《木曜4超玩》主持群未來是否會合體，邰智源日前表示不曉得，「有需要就合體，人生就是這樣來來去去」，對於外界猜測主持群是否有心結或交惡一說，他則強調完全沒有，團體是自然解散的。