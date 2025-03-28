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《絕命終結站》神秘驗屍官藏25年揭密！　全新死法「狂發便當不手軟」

記者蕭采薇／綜合報導

恐怖系列電影《絕命終結站》強勢回歸，睽違14年推出新作《絕命終結站 血脈》。無論是烤肉的瓦斯爐、飲料杯中的冰塊、遊戲道具疊疊樂，甚至是孩子最愛玩的跳跳床，都可能引發連鎖效應，成為死神奪命的完美陷阱。此外，在系列電影中多次現身的神秘驗屍官，也即將在本集揭開身世之謎，為粉絲揭曉埋藏已久的彩蛋哏。

▲《絕命終結站》系列電影中多次現身的神秘驗屍官，再續集《絕命終結站 血脈》揭開身世之謎。（圖／華納兄弟提供）

▲《絕命終結站》系列電影中多次現身的神秘驗屍官，再續集《絕命終結站 血脈》揭開身世之謎。（圖／華納兄弟提供）

《絕命終結站》系列自2000年首集上映以來，就靠著完全出乎預料的各種離奇死法，讓人不禁讚嘆死神的創意，在全球吸引許多恐怖片粉絲關注。新片《絕命終結站 血脈》則大膽開創與過去不同的全新因果關聯，這次不僅是向「本該死的人」索命，而是直接將整個家族都列入奪命清單，讓家人也將成為死神追殺的目標，絕對為觀眾帶來前所未有的刺激與絕望感，保證讓主角們逃無可逃，挑戰大銀幕恐懼極限。

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此系列電影的劇情雖無關聯，卻有一位驗屍官多次出現在劇情中，不曾透露其背景，整個角色充滿神秘感，可說是粉絲最為好奇的角色，新作《絕命終結站 血脈》即將揭曉他的身世背景，為粉絲解答這個埋藏橫跨25年的彩蛋。令人遺憾的是，驗屍官的演員東尼陶德已於去年11月逝世，《絕命終結站 血脈》成為他在大銀幕的最後身影，這位經典角色的出現勢必讓鐵粉看得感動落淚。

▲《絕命終結站》系列電影中多次現身的神秘驗屍官，再續集《絕命終結站 血脈》揭開身世之謎。（圖／華納兄弟提供）

▲《絕命終結站 血脈》新預告家族派對血灑現場。（圖／華納兄弟提供）

《絕命終結站 血脈》不僅延續了系列作品的經典元素，更在劇情和恐怖氛圍上進行了全面升級，透過全新的「血脈」概念，將恐懼感提升到新的層次。該片更是此系列電影首度推出IMAX版本，以大銀幕呈現瘋狂死法，讓觀眾以沉浸式體驗死神所帶來另人窒息的壓力。《絕命終結站 血脈》故事描述大學生史黛芬妮飽受反覆出現的暴力惡夢所困擾，於是決定回到家鄉，尋找唯一可能打破這個循環的人，並拯救家人免於無法避免的可怕厄運，《絕命終結站 血脈》將於台灣5月15日上映。

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