曾國城強吻事件被挖！　陶晶瑩：世界一樣惡意多，善意也不少

記者陳芊秀／綜合報導

主持人曾國城因失言風波，連續失去代言、節目主持，更傳出電視台撤通告。加上網友挖出藍心湄過去在節目中爆料，指他疑似酒後企圖親吻陶晶瑩，對此陶晶瑩低調證實有此事，26日在Threads上發文：「這世界仍然一樣，惡意多，善意也不少。」

▲曾國城被翻出強吻事件，陶晶瑩證實有此事。（圖／記者周宸亘攝、翻攝自IG）

翻出藍心湄多年前在《國光幫幫忙》透露，曾國城曾在喝醉後試圖親吻陶晶瑩，而陶晶瑩當下大聲拒絕，藍心湄見狀立刻去把曾國城支開。而陶晶瑩昨日受訪說道：「事實有一點出入，但我不太想再提細節，確實不太舒服。」她受到外界許多關心，昨日晚間在廣播節目回應：「犯錯的不是我，我有什麼好不敢說的，因為在場蠻多人的，所以大家可以知道……，我不會去亂編啦，而且那是在小康（庹宗康）的店。」

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而陶晶瑩PO文「這世界仍然一樣，惡意多，善意也不少。」網友回應「善良是選擇。惡意也是一種他們的選擇！因果自擔呀」、「堅守價值信念，向善行」、「我相信也許惡意聲音大容易看見，但善意一直都在這世界的各小角落，默默的發光」，留言湧入不少正面回應。

▲陶晶瑩「這世界仍然一樣，惡意多，善意也不少。」（圖／翻攝自Threads）

曾國城原定26日要與王偉忠、小禎、佩甄、巫啓賢、聶雲等人出席2025中華演藝人高爾夫球協會年度慈善賽，不過活動中開始前30分鐘，都未見曾國城身影，慈善賽發起人巫啟賢則透露曾國城感冒嚴重，臨時無法來。而演藝圈重量級製作人王偉忠受訪時則表示，曾國城的情況他不是很了解：「但是演藝圈哪一天不是風風雨雨，所以就相忘於江湖就好。」