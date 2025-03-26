ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊千霈被報導交往建築小開　她強硬表示要提告不實報導

記者葉文正／台北報導

楊千霈去年10月被披露婚姻觸礁，今年1月才正式宣布和紡織業二代洪家傑於去年底結束8年婚姻，沒想到恢單不久，被《周刊王》拍到玖壹壹的春風傳出旅館夜會。不過，《鏡周刊》報導，楊千霈現在真正在拍拖的對象其實是建材小開Jeremy，男方外型帥氣，且也和她一樣離婚有小孩，因此兩人很快熱戀。但楊千霈表示，「日後對於本人再有任何不合乎事實之報導，本人不排除提告，捍衛權利。」

▲▼楊千霈。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

▲楊千霈氣到想提告。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

[廣告]請繼續往下閱讀...

只是細察楊千霈的社群媒體，不少和Jeremy的合照，不光在陳志強婚禮上首度碰面之外，婚宴結束不久就是楊千霈的生日派對，Jeremy也現身到場，唱卡拉OK時，楊千霈邊扭邊往Jeremy的方向移動，還一度在他面前扭屁股，狀似親密，且照片中楊千霈和Jeremy算是黏緊緊，總在彼此身旁，但楊千霈否認傳言。

▲楊千霈與洪家傑。（圖／記者周宸亘攝）

▲楊千霈與洪家傑已宣布離婚。（圖／記者周宸亘攝）

楊千霈說，「我們就是普通朋友，日後對於本人再有任何不合乎事實之報導，本人不排除提告，捍衛權利。」她生氣表示，像是根本沒有交往，哪來熱戀？〞這類文章必會提告，就是普通朋友。至於好友陳志強表示樂觀其成，楊千霈也說：「阿強是好哥哥，他希望大家都得到幸福，這樣回應可以理解，應該不是針對特定人。」

楊千霈也說，「你們ㄧ路看我，我有好消息難道不會分享嗎？不要再隨周刊起舞，炒作新聞。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

「把粉絲信丟車窗外」！ 陸男星張頌文遭轟：人品差

推薦閱讀

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

金秀賢官方發聲「不來台原因」！　無限期暫停工作：怕照常出席會出事

金秀賢官方發聲「不來台原因」！　無限期暫停工作：怕照常出席會出事

楊千霈被拍「建材業陳傑憲胯前扭屁」！深夜生日趴…解放細肩帶羞爆

楊千霈被拍「建材業陳傑憲胯前扭屁」！深夜生日趴…解放細肩帶羞爆

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

金賽綸老公「帶大批證據」親訪《橫豎》！閨蜜疑前男友：被金秀賢威脅

《屍速》孔劉女兒長大了！19歲秀安《苦盡柑來》對戲IU…劇迷震驚：沒認出

《屍速》孔劉女兒長大了！19歲秀安《苦盡柑來》對戲IU…劇迷震驚：沒認出

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／趙駿亞道歉！認了家暴吳婉君　讓她被冠小三：我需要被制裁

H級AV女優宣告引退！「人氣狂掉救不回」心死：不會再回這一行

不是春風！楊千霈爆煞到陳志強伴郎 「建材業陳傑憲」身分曝光

趙駿亞昔遭控「酒瓶侵犯」女友！曾交往李燕、高宇蓁　超狂情史起底

PEETA葛格辣女友「雪地裸身露出」！超兇身材全看光　IG同遊片露餡

PEETA葛格辣妹新歡曝光！「是健身房紅牌教練」　信義區緊牽約會

曾國城大翻車！羞辱來賓種禍根　丟主持棒遭退通告…接替6人名單曝

金秀賢官方發聲「不來台原因」！　無限期暫停工作：怕照常出席會出事

楊千霈被拍「建材業陳傑憲胯前扭屁」！深夜生日趴…解放細肩帶羞爆

金賽綸丈夫亮結婚證書！　網「對比時間軸」揪2疑點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊千霈, 洪家傑

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 金曲歌后被逼「生吞雞蛋」不從就被揍！　驚悚童年生活曝光
  2. 吳婉君凌晨失眠「心碎洩7字真實感受」！密戀趙駿亞8個月：遭持續暴力
  3. 隋棠拍戲現場超脫線「華麗滾下樓梯」　鳳小岳全程目睹女神崩壞！
  4. 趙駿亞6大施暴黑歷史！舊愛因「買錯焢肉飯」就被揍　奄奄一息求救
  5. 趙駿亞「多次家暴上新聞」仍交一堆女友！律師吐殘酷現實
  6. 賈靜雯拍陸劇「等2年定檔了」！　醫美題材「當院長」飆戲姚晨
  7. 楊千霈被報導交往建築小開　她強硬表示要提告不實報導
  8. 讓吳婉君被冠小三！趙駿亞主播前女友近況曝光　交往4年差點婚頭
  9. 曾莞婷認了「失去一部電影跟代言」！淚訴真實原因：真的沒下次了
  10. 《街頭女戰士3》國際級超強陣容！　5國6隊「首次評比影片」全公開

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366