楊千霈被報導交往建築小開　她強硬表示要提告不實報導

記者葉文正／台北報導

楊千霈去年10月被披露婚姻觸礁，今年1月才正式宣布和紡織業二代洪家傑於去年底結束8年婚姻，沒想到恢單不久，被《周刊王》拍到玖壹壹的春風傳出旅館夜會。不過，《鏡周刊》報導，楊千霈現在真正在拍拖的對象其實是建材小開Jeremy，男方外型帥氣，且也和她一樣離婚有小孩，因此兩人很快熱戀。但楊千霈表示，「日後對於本人再有任何不合乎事實之報導，本人不排除提告，捍衛權利。」

▲楊千霈氣到想提告。（圖／翻攝自YouTube／單身行不行）

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只是細察楊千霈的社群媒體，不少和Jeremy的合照，不光在陳志強婚禮上首度碰面之外，婚宴結束不久就是楊千霈的生日派對，Jeremy也現身到場，唱卡拉OK時，楊千霈邊扭邊往Jeremy的方向移動，還一度在他面前扭屁股，狀似親密，且照片中楊千霈和Jeremy算是黏緊緊，總在彼此身旁，但楊千霈否認傳言。

▲楊千霈與洪家傑已宣布離婚。（圖／記者周宸亘攝）

楊千霈說，「我們就是普通朋友，日後對於本人再有任何不合乎事實之報導，本人不排除提告，捍衛權利。」她生氣表示，像是根本沒有交往，哪來熱戀？〞這類文章必會提告，就是普通朋友。至於好友陳志強表示樂觀其成，楊千霈也說：「阿強是好哥哥，他希望大家都得到幸福，這樣回應可以理解，應該不是針對特定人。」

楊千霈也說，「你們ㄧ路看我，我有好消息難道不會分享嗎？不要再隨周刊起舞，炒作新聞。」